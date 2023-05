Dem Gezwitscher der Vögel lauschen

Der Nabu-Kreisverband Gotha bietet eine Vogelstimmenwanderung auf dem Golfplatz in Mühlberg an. Hier ist ein Grünspecht zu sehen.

Mühlberg. Der Gothaer Nabu-Kreisverband organisiert am Sonntag, 7. Mai, eine Vogelstimmenwanderung über den Mühlberger Golfplatz.

In vollem Gange ist die Brutsaison der heimischen Vogelwelt, die in Deutschland rund 300 Brutvogelarten umfasst. Aktuell ist auch wieder ein wahres Vogelstimmenkonzert in der Natur zu hören. Deshalb lädt der Kreisverband Gotha im Naturschutzbund (Nabu) am Sonntag, 7. Mai, interessierte Naturliebhaber zu einer Vogelstimmenwanderung auf dem Mühlberger Golfplatz ein. Susanne Löw aus Vehra wird die Wanderung leiten.

Treffpunkt ist 9 Uhr am Golfplatz. Für alle, die sich vom 12. bis 14. Mai an der alljährlich durch den Nabu bundesweit veranstaltenden „Stunde der Gartenvögel“ beteiligen wollen, bietet sich hier eine gute Gelegenheit, viel Wissenswertes zur heimischen Vogelwelt zu erfahren.