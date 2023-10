Den Gotha-Gutschein gibt es drei Jahre

Gotha. Gotha Gutschein feiert seinen dritten Geburtstag mit beeindruckenden Zahlen und einem klaren Bekenntnis zur Regionalität. 31.040 sind seither im Umlauf.

Der Gotha-Gutschein, ein beliebtes regionales Geschenk, feiert seinen dritten Geburtstag und kann auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Seit dem Verkaufsstart am 16. Oktober 2020 haben sich insgesamt 31.040 Gotha-Gutscheine (11er und 10er) in der Region verbreitet. Diese beeindruckende Zahl unterstreicht die Bedeutung dieses Projekts für die Menschen in und um Gotha, sagt Andreas Dötsch, Vorsitzender des Gewerbevereins Gotha. Mehr als 120 Annahmestellen im Landkreis würden von diesem Projekt profitieren.