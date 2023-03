Der Anfang vom Ende der „Wermutsäule“ in Gotha

Vor einem Vierteljahrhundert begannen die Abrissarbeiten an dem als Wermutsäule verspotteten Hochhaus am Ekhofplatz (Archivbild).

Gotha. Im Kalenderblatt des Monats März dreht es sich um den Abriss, der als „Wermutsäule“ bezeichneten Hochhauses am Gothaer Ekhofplatz.

Am 1. März 1873 erfolgte die Gründung der Allgemeinen Gothaischen Leichenkasse. Diese diente wie auch andernorts der Deckung der Begräbniskosten. Bereits seit 1844 existierte im Herzogtum Gotha eine solche für Volksschullehrer.

Nachdem es in Gotha bereits seit 1946 eine Gadollastraße gibt, wurde in dessen Geburtsstadt Graz erst am 2. März 1998 ein Weg nach Josef Ritter von Gadolla (1897-1945) benannt. 2014 erfolgte zusätzlich die Benennung eines Gadollaplatzes.

Die vor einem Vierteljahrhundert am 3. März 1998 kurz vor ihrem 95. Geburtstag verstorbene Gothaer Schauspielerin Änne Haag wird in zwei Wochen als Jubilarin des Monats vorgestellt. Sie wurde am 13. April 1903 in Delligsen geboren, ist jedoch in Gotha aufgewachsen.

Der Pumpenfabrikant Eduard Döll starb am 6. März 1923. Er wurde am 16. Mai 1846 in Emleben geboren und meldete 1871 eine Schlosserei an, die er 1897 in die Dreikronengasse 11 verlegte und 1899 auf den Pumpenbau spezialisierte. Die Pumpenfabrik wurde von den Söhnen Hugo und Otto sowie dem Enkel Rudolf erfolgreich weitergeführt.

Adolph Nagel (1779-1848) war der erste Bevollmächtigte der Feuerversicherungsbank. Foto: Deutsches Versicherungsmuseum Ernst Wilhelm Arnoldi

Ein weiterer Gothaer Industrieller war der am 6. März 1948 verstorbene Likörfabrikant Ludwig Katte. Dieser wurde am 30. November 1864 in Magdeburg-Krakau geboren und übernahm 1918 die Likörfabrik von Otto Glocke. Seit 1922 führte er sie zusammen mit den Söhnen Ludwig, Erich und Rudolf unter dem Namen „Ludwig Katte & Söhne“. Letzterer verlegte sie 1937 in die Lucas-Cranach-Straße 18 und betrieb sie zuletzt in der Augustinerstraße 1a.

Die Märzrevolution hatte auch ihre Auswirkungen auf die Residenzstadt Gotha. So nahm der am 7. März 1848 hier eingetroffene Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha eine Petition von einer Deputation der Bürgerschaft entgegen. Gleich anderntags erfolgte die Veröffentlichung der Zusicherung einer konstitutionellen Verfassung und der Aufhebung der Zensur.

Am 10. März 1948 beendete die Entnazifizierungskommission ihre Tätigkeit mit dem Ergebnis, dass im Landkreis Gotha 687 Fälle verhandelt und 331 Beschränkungen ausgesprochen worden waren. Vier Tage später, also am 14. März 1948, nahmen laut Presseberichten 4000 Gothaer an der Märzgefallenenfeier an deren Gräbern auf Friedhof V teil. Die blutigen Kämpfe zur Niederschlagung des Kapp-Putsches hatten 1920 in Gotha mehr als 100 Todesopfer gekostet.

Der Schriftsteller und Legationsrat Johann Friedrich Hennicke starb am 18. März 1848. Er wurde am 19. November 1764 in Göttingen geboren und lehrte seit 1791 am Gothaer Gymnasium. Von 1792 bis 1839 war er nebenberuflich Redakteur des von seinem Schwager Rudolph Zacharias Becker (1752-1822) herausgegebenen „Allgemeinen Anzeigers der Deutschen“.

Unter dem Motto „Tag der Einheit“ stand am 18. März 1948 eine Großkundgebung auf dem Hauptmarkt zum 100. Jahrestag der Märzrevolution. Damals wurde auch die Revolutionsausstellung 1848-1948 in der Ausstellungshalle eröffnet und eine Großveranstaltung im Volkshaus zum Mohren abgehalten.

Ein Jahrhundert zuvor fand am 19. März 1848 die erste öffentliche Verhandlung des Bürgervereins im Schießhaus, also der jetzigen Stadthalle, statt.

Von Eduard Döll (1846-1923) gebaute Pumpen existieren noch heute, wie hier in Pferdingsleben (Archivbild). Foto: Matthias Wenzel

Nach 16-jähriger Zwangspause wurde am 21. März 1948 die erste Jugendweihe seit 1932 für rund 100 Gothaer Schulabgänger durchgeführt. Diese Tradition war durch die Freidenkerbewegung initiiert worden.

Am 23. März 1998 erfolgte sowohl in der Erfurter Straße als auch in der Friedrich-Jacobs-Straße samt Umfeld des Herzog-Ernst-Denkmals der Spatenstich zur grundhaften Sanierung.

Die letzte Sitzung der Gebietsvertretung des Freistaates Thüringen für das ehemalige Herzogtum Gotha unter der Leitung von Oberbürgermeister a.D. Otto Liebetrau (1855-1928) fand am 24. März 1923 statt.

Vor nunmehr einem Vierteljahrhundert begannen am 26. März 1998 die Abrissarbeiten an dem als „Wermutsäule“ verspotteten Zehngeschosser auf dem Ekhofplatz. Dieser war 1965 anstelle der 1958 gesprengten Brandruine des Landestheaters errichtet worden. Nach nur 33 Jahren erlitt er nun dasselbe Schicksal. Nach mehrwöchiger Arbeit blieb von dem Betonklotz nur ein Schuttberg übrig, der dem des Theaters sehr ähnelte.

Schließlich starb am 30. März 1848 mit dem am 18. Februar 1779 in Erfurt geborenen Kommerzienrat Adolph Nagel der erste Bevollmächtigte der 1821 eröffneten Feuerversicherungsbank für Deutschland.