Der aus Gotha stammende Max Lamperti tritt bei „Aktenzeichen XY ungelöst“ auf

Der Gothaer Max Lamperti hat sein Schauspielstudium am Max-Reinhardt-Seminar in Wien abgeschlossen

Gotha. Nach Abschluss des Schauspielstudium am Max-Reinhardt-Seminar in Wien macht der Gothaer Max Lamperti einen ersten Schritt in Richtung Film- Fernsehkarriere.

Im Sommer hat Max Lamperti sein Studium am Max-Reinhard-Seminar in Wien abgeschlossen. Mit der neuen Spielzeit fand der Gothaer ein Engagement am Stadttheater Heilbronn, wo er im Jugendstück „Nach vorn, nach Süden“ zu sehen ist, das am 7. Oktober Premiere hatte.

Im jüngsten Gespräch mit unserer Redaktion machte Lamperti deutlich, dass er sich gern im Medium Film beweisen wolle. Einen ersten Schritt hat er in diese Richtung getan. Am vergangenen Mittwoch war er in der Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ als Martin Otto Helberg zu sehen. Der Kunstmaler wurde 1986 in Hannover erstochen. Die Tat ist bis heute ungesühnt.

