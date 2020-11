Der Bechstein-Flügel kehrt zurück nach Gotha

Der 240 Jahre alte Bechstein-Flügel ist der neue Blickfang im Hanns-Cibulka-Saal der Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ in Gotha. Nachdem das Instrument zu 40 Bechstein-Konzerten in der Bürderkirche in Neudietendorf erklang, kehrt es zurück in die Residenzstadt, den Geburtsort des bedeutenden Klavierbauers Carl Bechstein. Die Übergabe des Flügels markiert das Ende des Kulturvereins Neudietendorf, der sich nach 27 Jahren auflöst.

Die Bibliotheksleiterin Nicole Strohrmann nahm den Bechstein-Flügel von Arndt Schumann entgegen, der dem Neudietendorfer Kulturverein zuletzt vorsaß. Die Auflösung des Kulturvereins gab er bereits 2019 bekannt und begründete sie mit der Überalterung des Vereins. Es sei nicht gelungen, jüngere Menschen für die ehrenamtliche Mitarbeit zu gewinnen, die für die Fortführung der Vereinstätigkeit gebraucht werde.

In Gotha geboren, in Neudietendorf herangewachsen

Der Kulturverein blickt dennoch zufrieden auf das seit der Gründung geschaffte zurück. Darunter zählen Gesprächsabende, Lesungen, Ausflüge, die Gestaltungen von Denkmaltagen und nicht zuletzt Konzerte mit der Thüringen Philharmonie Gotha sowie die Mitgestaltung der 850-Jahrfeier in Neudietendorf 1997.

Die Bechstein-Konzerte mit zahlreichen internationalen Künstlern in der Brüderkirche standen im Zentrum der Vereinstätigkeit. Das Konzert im Dezember 2019 war das letzte seiner Art. An dem historischen Instrument durften sich auf Bestreben des Kulturvereins auch Schüler im Rahmen der Bechstein-Nachmittage ausprobieren. Der Bechstein-Flügel, der 1880 von seinem Namensgeber in Berlin gebaut wurde, wurde bis 2007 in Gotha aufbewahrt. Anschließend kam er in die Evangelische Brüdergemeinde in Neudietendorf.

Der in Gotha geborene Carl Bechstein verbrachte seine Jugend in Neudietendorf am Hof der Adligen von Wittern, bevor er als 14-Jähriger bei dem Erfurter Klavierbauer Johann Gleitz in die Lehre geschickt wurde. Als er den in Gotha so wertgeschätzten Flügel in Berlin baute, war er bereits erfolgreicher Unternehmer. Dem vorausgegangen waren Aufenthalte unter anderem in Dresden, London und Paris, wo Bechstein sein Handwerk bei verschiedenen Meistern verfeinerte.

Kleine Konzerte im Cibulka-Saal geplant

Für die Mitarbeiter der Stadtbibliothek erfüllt sich mit der Übergabe des Flügels der langgehegter Wunsch nach einem Klavier im Cibulka-Saal, in dem Veranstaltungen verschiedenster Art abgehalten werden. Zukünftig sollen dort kleine Konzerte stattfinden und, sobald es das Infektionsgeschehen erlaubt, die Rückkehr des Flügels mit einem Vortrag zu Carl Bechstein und musikalischer Begleitung gefeiert werden. Alle geplanten Veranstaltungen mussten zuletzt abgesagt werden.

Die Stadtbibliothek bleibt derweil zu den gewohnten Zeiten (Dienstag, Mittwoch, Freitag 10 bis 18 Uhr, donnerstags bis 19 Uhr, samstag bis 13 Uhr) geöffnet. Jedoch dürfen maximal 40 Besucher zeitgleich in der Bibliothek sein. Die Selbstverbucher-Automaten bleiben gesperrt, weil dort der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann. Der Rückgabeautomat ist jedoch zugänglich.