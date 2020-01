Der Besuch des Kindergartens in Herrenhof wird teurer

Eine Erhöhung der Elternbeitrages um 40 Euro pro Monat für den Kindergarten ruft den Protest von Elternvertretern die Kindereinrichtung Schnatterinchen in Herrenhof betreffend hervor. Der Gemeinderat hatte diese Erhöhung im Dezember mit nur einer Gegenstimme beschlossen.

Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung sah wie üblich erst die Beschlussfassungen und dann eine Fragerunde vor. Dabei sei es zu einer etwas heftigeren Debatte gekommen, die dann abgebrochen wurde, berichtet eine Teilnehmerin. Herrenhofs Bürgermeister Axel Nagel (CDU) verweist auf Nachfrage unserer Zeitung darauf, dass die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung Wochen vorher bekannt gewesen sein. Der Elternbeirat hätte sich vor der Sitzung melden können. Die Tagesordnung hing in einem Schaukasten am Bürgerhaus.

Dort kämen viele Eltern nicht vorbei, wenn sie ihre Kinder in die Einrichtung in der Hauptstraße 33 bringen, zumal manche in Georgenthal oder Hohenkirchen wohnen, gibt die Elternbeirats-Vorsitzende zu bedenken. Sie verweist auf Paragraf 12 des „Thüringer Gesetz über die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, anderen Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege“.

Dort steht wörtlich „Der Träger der Kindertageseinrichtung informiert den Elternbeirat so rechtzeitig und umfassend über wesentliche Entscheidungen in Bezug auf die Kindertageseinrichtung, dass diesem ausreichend Zeit verbleibt, dazu Stellung zu nehmen. Der Elternbeirat ist insbesondere vor Entscheidungen über ...4. den Haushaltsplan der Kindertageseinrichtung,..8. die Elternbeiträge...“ anzuhören.

Die Elternvertreter bezweifeln nicht die Notwendigkeit, Beiträge zu erhöhen. Das Schnatterinchen sei eine gut ausgestattete und gut geführte Kindereinrichtung. Jedoch hätten sie sich eine Staffelung der Erhöhung oder einen geringeren Umfang vorstellen können und fühlen sich vor allem durch die Art und Weise der Beschlussfassung übergangen. Sie erwägen nun eine Beschwerde bei den Aufsichtsbehörden.