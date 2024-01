Der Dialekt im Kreis Gotha ist wie Musik

Wandersleben Unser Autor feiert das neue Jahr wieder in der Heimat im Kreis Gotha. Dabei kommt er ins Grübeln: Was wird das Superwahl mit sich bringen?

Über die Weihnachtsfeiertage musste ich mal wieder die Mischung aus Brandenburgisch und Sächsisch meiner Schwiegereltern ertragen. Da war es Musik in meinen Ohren, wenigstens zu Silvester Thüringisch zu vernehmen. In kleiner Runde konnte ich nicht nur das Feuerwerk-Spektakel in Wandersleben gut verfolgen, sondern wurde auch an tolle Wörter erinnert, die unser Dialekt hervorgebracht hat.

Das Wort, das ich so schnell nicht vergessen werde, ist: „Vorsjahr“. Alles, was vergangene Woche passiert ist, ist jetzt also schon Vorsjahr. Jetzt befinden wir uns im „Diesjahr“. Und Diesjahr ist das Superwahljahr. Neben Landtagswahlen stehen dem Kreis Gotha auch Landrats- sowie Kommunalwahlen bevor.

Diskussionen über die Bundespolitik blieben auch an den Feiertagen nicht aus. Wie die kommenden Wahlen ausfallen, will ich mir nicht ausmalen. Wenn „Nächsjahr“ Diesjahr und 2024 dann Vorsjahr ist, hoffe ich, nicht auf ein Jahr zurückzublicken, in dem Thüringen weiter nach rechts abdriftet. Ich hoffe auf ein konstruktives Jahr, in dem wir besser werden - und zwar gemeinsam.