Der „dönerisierte“ Alt-Bundespräsident

Die Haare zumindest seien hervorragend getroffen, sagt Uwe Lüdecke. Der Künstler aus Bad Tabarz hat eine Büste von Alt-Bundespräsident Joachim Gauck geschaffen, allein nach Fotos, die ihm zur Verfügung standen. Am Samstag bekam sie Gauck geschenkt – am Ende seiner Lesung in der Kukuna. Und der zeigte sich ebenso überrascht wie beeindruckt. Mit einer Büste von sich ist er sicherlich noch von keiner Lesereise nach Hause gekehrt. Alltäglicher gestaltete sich hingegen für den elften Bundespräsidenten der Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde und der Besuch des sonntäglichen Gottesdienstes in der Kirche St. Peter und Paul. Eine Erinnerungstafel in der Lauchagrundstraße gehörte dann wiederum zu den ausgefallenen Erlebnissen in Bad Tabarz. Kein Wunder, dass er einen erneuten Besuch in der „äußerst interessanten Gemeinde“ in Aussicht stellte.

Gauck hat ein Buch geschrieben. „Toleranz einfach schwer“ heißt es. Und schon der Titel lässt keinen Zweifel: In einer Zeit, da wenig miteinander, dafür ausgiebig übereinander und im Ton unversöhnlich geredet wird, mischt er sich ein, der Bundespräsident a. D.. Schon gegen Ende seiner Amtszeit habe er festgestellt, dass die Gehässigkeit im Land zunimmt. Der Autor nimmt seine Leser mit in seine Kindheit, lässt sie teilhaben, als der Mecklenburger ins quirlige Berlin kommt, als einer der Abgeordnete der ersten freigewählten Volkskammer in der DDR. Und er schlägt den Bogen bis hin zu AfD-Wählern. Gauck redet der Toleranz das Wort, ohne dabei der Gefahr zu erliegen, auch nur entfernt weltfremd daher zu kommen. Respekt, sagt Gauck, gehört zu einem anständigen Leben. Das habe er als Kind im bildungsbürgerlichen Elternhaus gelernt. Daraus kann Toleranz erwachsen, doch in der DDR vergönnte ihm der Staat das nicht. Justizwillkür Anfang der 50er-Jahre brachte dem Vater zweimal 25 Jahre Lagerhaft in der Sowjetunion ein, ohne dass es die Familie wusste. Für sie war er verschwunden. Das habe ihm kritische Distanz zur DDR gelehrt, jedoch keine Toleranz. Als die Grenze zwischen Ost- und Westberlin erst durchlässig wurde und dann verschwand, habe ihn Kreuzberg verwirrt, dessen buntes, quirliges Leben befremdet. „Was sollte ein Mecklenburger, der Hering und Bratkartoffeln liebt, mit Döner anfangen?“ fragte der Alt-Bundespräsident. Und doch sei er, wie er sagt, „dönerisiert“ worden und dankbar dafür. Döner zu essen, heißt schließlich nicht, Heringe mit Bratkartoffeln zu meiden. Wenn Toleranz so einfach wäre, wäre nichts schwer an ihr. Doch wie halte ich es mit Menschen, die genau das Gegenteil von mir denken? Für Gauck sind das die Linken ebenso wie die Rechten. Niemals, versichert er, niemals könne er Kommunist sein, und genauso halte er es mit den Rechten. Nationalismus ist eine ihm fremde Haltung. Und doch gibt es links wie rechts von ihm Positionen, die der Autor toleriert. „Solange nämlich, wie sich diese Menschen auf dem Boden unserer Verfassung und unserer Demokratie befinden und diese nicht in Frage stellen.“ Und da ist er bei jenen AfD-Mitgliedern, die ihre rechte Position in der CDU verloren glauben und sich dieser Partei zuwenden. Das mache aus ihnen nicht automatisch Verfassungsfeinde, begründet Joachim Gauck seine Einstellung. Und aus ihm mache das noch lange nicht einen AfD-Sympathisanten.