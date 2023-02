Blick in den Kreuzgang des Augustinerklosters in Gotha (Archivbild).

Der etwas andere Fastenkurs der evangelischen Kirche in Gotha

Gotha. Zum Auftakt findet am Mittwoch ein Konzert in der Augustinerkirche statt. Treff ist dann jeweils mittwochs im Gemeindesaal.

„7 Wochen wandeln - der etwas andere Fastenkurs“ beginnt am Mittwoch, 22. Februar, mit einem Konzert um 20 Uhr in der Augustinerkirche. Weiter geht es mittwochs 18.30 bis 20 Uhr im Gemeindesaal in der Jüdenstraße 27, teilt Pfarrerin Angela Fuhrmann mit.

Das Essen wird von den Teilnehmern vorbereitet. Das Tischabendmahl am Gründonnerstag gestaltet die gesamte Gruppe. Der Unkostenbeitrag beträgt 10 Euro. Anmeldungen werden bis 20. Februar erbeten: fuhrmann@kirchengemeinde-gotha.de.