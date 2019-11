Der falsche Kondomdieb

Der junge Mann hat einen kaufmännischen Beruf gelernt. Nach einigen Monaten ohne Arbeit, hätte er eigentlich seinen ersten Arbeitstag antreten können. Stattdessen muss er sich vor dem Amtsgericht in Gotha verantworten. In der von Richterin Ulrike Borowiak-Soika geleiteten Verhandlung wirft ihm die Anklage vor, im April dieses Jahres in einem Drogeriemarkt in Gotha Kondome geklaut zu haben, im Wert von knapp zehn Euro. Der Vorwurf basiert auf der Aussage seiner vermeintlichen Mittäterin.

Der Angeklagte indes bestreitet die Tat. Er sei zwar am Tattag in Gotha gewesen, um seine Schwester zu besuchen. In den Drogeriemarkt hingegen habe er keinen Fuß gesetzt. Da seine Freundin mit der Pille verhütet, habe er auch schon seit Jahren keine Kondome erworben. Für ihn ist klar, dass er bewusst als Dieb denunziert worden sei. Und dann entwirft er vor dem Gericht ein Szenario, das sich zuerst ein wenig verworren darstellt, doch dann immer mehr an Kontur gewinnt.

Über Jahre hat er einen besten Freund gehabt. Die Freundschaft zerbrach, weil dieser eine Entwicklung nahm, die der Angeklagte nicht mehr mittragen wollte. Etwa zu dieser Zeit mietete er eine Wohnung, in der zuvor die jetzige Freundin des ehemals besten Freundes lebte. Die habe, so schildert der junge Mann, die Räume in einem wenig erbaulichen Zustand hinterlassen. Zudem blieben einige ihrer Möbel zurück. Weil die wertlos waren, hat sie der neue Mieter entsorgt.

Trotzdem wollte das Paar von dem Angeklagten dafür Geld. Weil sie das nicht bekamen, brach der langjährige Freund kurzerhand in der Wohnung ein und klaute, was ihm zwischen die Finger kam: Synthesizer, Tätowiermaschinen, Toaster und eine X-Box. Dass er letztere hat mitgehen lassen, ist dem Dieb wohl entfallen. Denn über die Schwester ließ er dem Angeklagten ausrichten, dass er besagte Box noch in seinem Keller habe und er sie abholen könne. Der junge Mann ist sich gewiss, dass die Freundin seines Ex-Kumpels seinen Namen angegeben hat, um ihn ordentlich reinzureiten.

Dass der Angeklagte nicht der Kondomdieb ist, bestätigt auch die Verkäuferin des Drogeriemarktes. Sie schildert im Zeugenstand, dass ihr das Paar auffiel, weil es sich seltsam verhielt. Als schließlich der Mann mit seiner Beute blitzschnell verschwand, hielt sie immerhin die Freundin fest. Diese gab zunächst an, den Mann gar nicht zu kennen, dann nur flüchtig und am Ende gab sie den Namen preis, nur dass dieser der falsche war. Das konnte die Zeugin zu diesem Zeitpunkt nicht wissen.

Doch nach Feierabend des gleichen Tages besuchte sie ein Sonnenstudio. Der Zufall wollte, dass auch die Frau, die sie Stunden zuvor im Markt gestellt hatte, mit ihrem Freund das Studio besuchte. Im dem erkannte die Verkäuferin auch den Dieb. Die Freundin reagierte sofort auf die Gefahr und floh, während der Mann lächelnd blieb.

Die Zeugin erzählt, dass sie dem Mann den Diebstahl vorhielt. Über die Mitgliedskarte des Studios kam zudem sein richtiger Name ans Licht. Beunruhigt hat das den wirklichen Langfinger nicht. Er drohte der Verkäuferin unverhohlen, sollte sie zur Polizei gehen. Darauf wurde diese auch in keiner Weise aktiv. Dafür allerdings wollte die Freundin sorgen, obwohl sie ebenfalls Angst vor ihrem Lebenspartner hatte. Das tat sie nicht, so dass es zum Prozess kam.

Angesichts der Fakten kann die Staatsanwältin nur Freispruch fordern. Der Verteidiger schließt sich logischerweise an. Richterin Borowiak-Soika folgt den Anträgen und der junge Mann verlässt den Gerichtssaal mit weißer Weste. Bei seinem ehemals besten Kumpel wird das wohl nicht so ablaufen. Er wird sich für den Einbruch in die Wohnung verantworten müssen und auch für den Kondomklau. Das fordert der Verteidiger. Und auch die Staatsanwältin macht klar, dass sie das nicht auf sich beruhen lassen wird.