Der Garten zählt zur großen Leidenschaft

Erst vor fünf Jahren haben sie ihre diamantene Hochzeit gefeiert, jetzt stand das nächste Ehejubiläum für Charlotte und Heinz Gräßer aus Gotha vor der Tür. Das Ehepaar feierte am Mittwoch den 65. Hochzeitstag. Aus diesem Grund standen an dem Tag deshalb weder Telefon noch Türklingel still.

Zu den ersten Gratulanten am Vormittag gehörte Sohn Joachim Heinz Gräßer und seine Frau Veronika Böttger-Gräßer. Da sie in unmittelbarer Nachbarschaft wohnen, kommen sie öfters vorbei und helfen wo sie können. „Das ist bei unseren anderen Kindern genauso“, erzählt die 84-jährige Charlotte Gräßer. Drei Jungs und ein Mädchen haben die Gräßers großgezogen. Sie alle werden am Samstag, 14. Dezember, gemeinsam mit den sechs Enkeln und sechs Urenkeln zur großen Familienfeier in der Residenzstadt erwartet. „Wir werden im Berggarten feiern, das ist für alle gut mit dem Auto erreichbar“, antwortet Heinz Gräßer. Der 85-Jährige selbst ist fast täglich mit dem Auto unterwegs und sei es in Richtung Garten, der sich in der Klinge befindet. Der Garten ist seine große Leidenschaft, der er seit nunmehr 56 Jahren nachgeht. Was er dort alles anpflanzt, erzählte er auch gestern den Gratulanten. Seine Frau Charlotte trägt zwar seine Leidenschaft für das gärtnerische mit, aber freut sich auch, wenn sie zu Hause ist.

Mit Ölen kennt der Jubilar sich aus

Kennen gelernt haben sich die beiden in Frömmstedt. Dort ist Charlotte Gräßer geboren, zur Schule gegangen und hat bei ihrem Vater in der Landwirtschaft geholfen. Ihr Mann Heinz stammt aus dem benachbarten Kindelbrück. Der heute 85-Jährige war von 1952 bis 1955 bei der Gothaer Volkspolizei tätig. Während dieser Zeit holte er seine Charlotte nach Gotha, wo sie sich 1954 standesamtlich trauen ließen. Eine große Hochzeitsfeier gab es damals nicht. Vielmehr lag das Hauptaugenmerk zunächst auf der Suche nach einer passenden Wohnung. Die wurde auch schnell gefunden.

Charlotte Gräßer fand eine Arbeit im damaligen Schuhkombinat Paul Schäfer. Dort war sie 25 Jahre lang als Stepperin beschäftigt. Heinz Gräßer arbeitete im benachbarten Öl- und Margarinewerk in Gotha als Tank- und Energiewart. Mehr als 30 Jahre lang war er als Anlagenfahrer in dem Betrieb tätig bis er in den Vorruhestand ging. „Wir haben verschiedene Öle hier hergestellt. Die habe ich auch immer verkostet“, so Heinz Gräßer. Überhaupt hat der 85-Jährige ein Faible für Pflanzen und Kräuter. So stellt er sich selbst eine Salbe her, auf deren Heilwirkung er schwört. Dafür sät er jedes Jahr auf Hochbeeten in seinem Garten Ringelblumensamen aus. „Jedes Blütenblatt wird getrocknet und dann für die Salbe verwendet“, so Heinz Gräßer. Früher sei er mit dem Fahrrad und dann mit der Schwalbe in den Garten gefahren, heute nimmt er das Auto.