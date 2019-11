Der Gothaer Glasturm leuchtet wieder

Gotha. Das Gothaer Kunstforum zeigt die virtuelle Rekonstruktion der Reklame am Kaufhaus in der Erfurter Straße.

In Gotha steht Weltarchitektur. Die Stadt kann sich mit der Baukunst einiger Häuser an Metropolen wie Berlin und London messen, glaubt Fotograf Jean Molitor. In der Ausstellung „Inspiriert vom Bauhaus – Gotha erlebt Moderne“, die derzeit im Kunstforum gezeigt wird, sind seine Fotografien des Pero-Werks in der Seebergstraße oder der Rennbahngaststätte Boxberg neben Bauwerken aus der ganzen Welt ausgestellt. Was aus der Provinz stammt und was aus der Großstadt erkennt der Betrachter erst beim Blick auf die Bildunterschrift.