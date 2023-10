Der Gothaer Pfarrer Jochen Franz über Mut und Wahrhaftigkeit

Jochen Franz macht zutiefst traurig, dass jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger Angst haben, sich in der Öffentlichkeit ungeschützt zu zeigen.

In wenigen Tagen feiern wir Reformationsfest. Ein mutiger Mönch hat die Kirche gespalten, was er gar nicht wollte. Vielmehr wollte er die Herrschenden zum Nachdenken bringen: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen“, soll er auf dem Wormser Reichstag auf die Aufforderung, seine Aussagen zu widerrufen, gesagt haben. Das klingt nicht so gefährlich, wie es für Martin Luther war. Denn er setzte damit sein Leben aufs Spiel.

Wahrhaftig sein gegen die Obrigkeit ist mutig, wenn die Obrigkeit freie Meinungen unterdrückt. Wo Gefängnis oder gar die Todesstrafe drohen, da ist es mutig, seine Meinung laut zu sagen. Ich bin froh, dass ich meine Meinung in diesem Land frei äußern darf. Ich bin mir bewusst, dass Hass und Hetze in einer Demokratie nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt sind.

Wunsch nach Mut und der Wahrhaftigkeit Martin Luthers

Es macht mich zutiefst traurig, wenn ich höre, dass jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger Angst haben, sich in der Öffentlichkeit ungeschützt zu zeigen. Dass Antisemitismus in Deutschland 85 Jahre nach der Reichspogromnacht noch immer ein Thema sein kann, ist eine Schande.

Ich wünsche mir den Mut und die Wahrhaftigkeit Martin Luthers, wenn es darum geht, jüdische Mitbürger zu verteidigen und zu schützen. Es bedarf mutiger Menschen, damit schleichende Judenfeindlichkeit, gepaart mit Rassismus nicht unwidersprochen stehen bleibt.

Martin Luther hat widersprochen, weil er Heuchelei und Lüge nicht mit seinem Gewissen vereinbaren konnte. Und so hat er reformiert, was aus der Form gefallen war. Erinnern wir uns in diesen Tagen daran, und bemühen wir uns um Mitmenschlichkeit und Toleranz.