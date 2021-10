Der Gothaer Tafelaltar ist bald wieder komplett

Der Gothaer Tafelaltar ist bei den Besuchern des Herzoglichen Museums in Gotha sehr gefragt. Er stellt mit seinen 162 Tafeln ein bildgewaltiges Werk altdeutscher Malerei dar und nimmt den Betrachter mit in die Welt der heiligen Schrift.

Gotha. Gothas Tafelaltar erhält seine Seitenflügel zurück. Diese waren als Kriegsbeute nach Russland gelangt. Jetzt wurden Originalkopien angefertigt.

Er gilt als ein Meisterwerk der altdeutschen Malerei, der Gothaer Tafelaltar aus dem Jahre 1538, geschaffen vom Herrenberger Maler Heinrich Füllmaurer (1497-1548) und seinem engeren Umkreis. Auf 162 Tafeln aus Fichtenholz wird die Schöpfungsgeschichte und das Leben Jesus Christus dargestellt. Damit stellt der Flügelaltar einen der wichtigsten Bilderzyklen der Reformationszeit dar. Allerdings ist er seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr komplett. Die beiden Seitenflügel des Altars befinden sich seit 1946 in Russland.

Noch in diesem Monat soll der Tafelaltar wieder in seinen Ursprung versetzt werden. Die beiden fehlenden Seitenflügel, die den Stammbaum Christi zeigen, sollen nach Gotha zurück kehren - allerdings werden es nicht die Originale sein, sondern Kopien. Wie Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), der gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der Kulturstiftung Gotha ist, bestätigte, haben russische Künstler Kopien der Seitenflügel angefertigt. „Wir hatten uns als Kulturstiftung dazu entschieden, diese anfertigen zu lassen“, sagt Kreuch. Grund: Die Stadt rechnet derzeit nicht mit einer Rückgabe der Flügel, die als Kriegsbeute im Zweiten Weltkrieg nach Russland gelangten. „Das Duma-Gesetz verbietet es“, so das Stadtoberhaupt.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Gothaer Tafelaltar befindet sich seit 2013 im neu eröffneten Herzoglichen Museum Gotha und wurde 2015/16 für das Reformationsjubiläum 2017 umfassend restauriert, bevor er auf einer Ausstellung nach Minneapolis geschickt wurde. Der geöffnete Flügelaltar hat eine Spannweite von 4,16 Metern. Herzog Ernst der Fromme von Sachsen-Gotha hatte den Flügelaltar als Wandbehang und Paravent genutzt. 1930 entdeckte Museumsmitarbeiterin Elsa Lipken-Kunz den eigentlichen Aufbau des Tafelaltars. Erst 1957 wurde dieser in seinen ursprünglichen Zustand rekonstruiert.

Vor sechs Jahren habe Kreuch beim Besuch des Puschkin-Museums in Moskau Gelegenheit gehabt, die Original Seitenflügel erstmals zu sehen. Damals entstand die Idee, Kopien anfertigen zu lassen. Kreuch: Die Anfertigung der Kopien habe 45.000 Euro gekostet. Möglich wurde die Finanzierung durch ein deutsch-russisches Forschungsprojekt, welches nach langen Verhandlungen mit dem Puschkin-Museum geschlossen wurde. Mit Hilfe von privaten Mitteln, der Unterstützung von zwei Gothaer Unternehmen sowie der Stiftungen beider Städte, konnte das Vorhaben umgesetzt werden. „Wir arbeiten seit zehn Jahren mit dem Moskauer Museum zusammen. Diese Verbindung soll weiter vertieft werden“, so Knut Kreuch.

Jetzt warten Kulturstiftung und die Stiftung Schloss Friedenstein darauf, dass die beiden Seitenflügel ihren Weg noch rechtzeitig zur Eröffnung der Ausstellung „Wieder zurück in Gotha! Die verlorenen Meisterwerke“, die am 23. Oktober im Herzoglichen Museum geplant ist, finden. Ziel sei es, die Zusammenarbeit weiter auszubauen. So soll ein internationales Projekt auf die Beine gestellt werden, welches Gothaer Kunstschätze weltweit präsentiert. „Wir möchten, dass man von unseren Schätzen auch in Moskau, Wien und Paris spricht und irgendwann wird der Tag kommen, wo Gotha alle seine verlorenen Kunstwerke zurückholt“, erklärt der Oberbürgermeister.