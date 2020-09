Gerd Amelung leitet das Thüringer Alte-Musik-Festival Güldener Herbst, das sich in diesem Jahr in und um Gotha abspielt.

Alte Musik muss keineswegs altmodisch klingen. Das will das Festival Güldener Herbst vom 1. bis 4. Oktober in und um Gotha beweisen – der barocksten Stadt in Thüringen, wie Festivalleiter Gerd Amelung findet. Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt er, wie die Pandemie ihn zum unerschütterlichen Optimisten gemacht hat und was Gotha Weimar und Erfurt voraus hat.