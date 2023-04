Der Inhaber vom Gothaer Cineplex verstorben

Gotha. Horst Martin sorgte schon 1991 für ein modernes Kino in der Stadt. 2014 entstand der Neubau in der Gartenstraße.

Der Gothaer Cineplex-Inhaber Horst Martin ist am vergangenen Freitag im Alter von 82 Jahren verstorben, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte. Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) hat der Witwe mit einem Kondolenzbrief sein Beileid bekundet und darin die besondere Beziehung des Verstorbenen zur Stadt hervorgehoben. Kreuch erinnerte in dem Schreiben an die Anfänge der Tätigkeit Horst Martins in Gotha: „Wir sind uns im Jahr 1991 erstmals begegnet. Er kam nach Gotha und hatte eine klare Vision.“ Horst Martin wollte aus dem 1940 erbauten Kino ein großes modernes Kino machen. Es vergingen nur Monate, und in Gotha stand das erste nach der Wende neu gebaute Kino Thüringens.

2006 entstand die Vision eines großen Kinos in Gotha, was 2014 mit dem Neubau des Cineplex-Kinos in der Gartenstraße verwirklicht wurde.