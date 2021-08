Zur Sternschnuppennacht kamen am Abend des 12. August Besucher überwiegend aus dem Kreis Gotha und aus angrenzenden Kreisen. In über 900 Meter Höhe suchten viele Menschen Sternschnuppen am Himmel zu entdecken, jedoch war die Sicht zeitweise durch leichte Bewölkung eingeschränkt.