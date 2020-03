Der Klimawandel bereitet den Bauern im Kreis Gotha Probleme

Toralf Hildebrand ist seit 30 Jahren Geschäftsführer der Son Agro GmbH in Sonneborn und seit vier Jahren Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Gotha. Er weiß, wo den Bauern der Schuh drückt. Und das ist nicht nur der Klimawandel. Wegen ihm allein, so der Landwirt, würden sich wohl kaum Bauern mit ihren Traktoren nach Berlin quälen, um dort eine bessere Gesetzeslage einzuklagen. Allerdings bereitet der ausgebliebene Winter den Landwirten Sorgen.

Reichlich Regen anstatt winterlichem Frost

Statt Frost habe es reichlich Regen gegeben, sagt Hildebrand. Das sei erfreulich, das Defizit jedoch längst noch nicht ausgeglichen. Zu tief haben die vergangenen niederschlagsarmen Sommer den Boden ausgetrocknet. Dem könnte ein feuchtes Frühjahr entgegenwirken, wenn es denn kommt. Das lässt sich nicht vorhersagen. Wohl aber, dass die kommende Zeit die Landwirte vor schwierige Herausforderungen stellen wird.

Der milde Winter bringe aber nicht nur Probleme, sondern hat in Hildebrands Betrieb dem Raps gut getan. Der entwickelte sich nämlich nach der Aussaat im Spätsommer nur zögerlich. „Wäre eine längere Frostperiode gekommen, hätten wir Ausfälle zu verzeichnen“, sagt der Landwirt. Weil die aber ausblieb, gab es keine Wachstumspause, sodass sich der Bestand erholte.

Landwirte müssen Pflanzen viel früher mit Dünger versorgen

Diese klimatischen Bedingungen nutzen aber auch jenen Pflanzen, die der Bauer nicht auf seinem Feld haben will – wie den Ackerfuchsschwanz. Doch nicht nur Unkräuter wachsen in der Zeit, da eigentlich Vegetationspause sein sollte. Pilzkrankheiten breiten sich aus und könnten die Ernte ebenso gefährden wie andere Schädlinge. Also muss vorgebeugt werden. Und Pflanzen, die wachsen, haben Hunger. So muss der Landwirt viel früher als sonst mineralischen und organischen Dünger ausbringen.

Feldmäuse müssen sich nicht ums Überleben kümmern, wenn Frost und Schnee fehlen. Sie widmen sich neben dem Fressen der Vermehrung. Auch in Thüringen sprechen die Landwirte längst von einer Plage. 2012 und 2015 führten ähnliche Zustände im Freistaat zu Ertragsverlusten in Millionen-Höhe. Und wo sich Mäuse zuhauf tummeln, sind Wildschweine auf der Suche nach eiweißreicher Nahrung nicht weit. „So sehen unsere Äcker dann auch aus“, sagt Toralf Hildebrand, „nämlich regelrecht umgepflügt“.

Mit Milchwirtschaft und Wollhandel kein Geld mehr zu verdienen

Die Son Agro GmbH in Sonneborn bestellt 2000 Hektar Ackerland und kümmert sich um 400 Hektar Wiesen und Weiden. Das Tochterunternehmen Agrargesellschaft Mittleres Nessetal hält einige tausend Schafe. Von Milchwirtschaft hat sich der Landwirtschaftsbetrieb getrennt. Aufgrund der Milchpreise erwies sie sich nicht mehr als wirtschaftlich.

Die Schafe sind als Landschaftspfleger in der Region unterwegs. „Das betrifft Krahnberg und Kriegberg. Bis hin zum Bürgerturm lassen wir unsere Tiere weiden“, sagt Hildebrand. Mit Wolle sei gar kein Geld mehr zu verdienen. „Was da erzielt wird, deckt gerade mal die Scherkosten. Und auch die Lämmermast wirft keine Summen ab, die lukrativ sind.“

Lange Trockenperioden und Starkregen würden künftig unser Wetter bestimmen, ist sich der Landwirt sicher. Einen zukunftsfähigen Weg sehe er darin, dass in Thüringen Getreidearten angebaut werden, die damit besser zurecht kommen. Roggen könnte das, wird aber schon im Norden auf Sandböden ausgesät. „Aber es gibt innerhalb der Sorten Arten, die Trockenheit besser aushalten als andere.“