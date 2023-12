Gotha Was Mücken im Schlafzimmer und eine Kreistagssitzung verbindet.

Draußen ist es feucht und kalt. Im Schlafzimmer frostig. Keine Mücke stört den Schlaf. Doch wer denkt im Spätherbst und Winter an Insekten?! – Die Grünen.

Deren Fraktion hat zur jüngsten Kreistagssitzung einen Antrag eingebracht, Maßnahmen zu beschließen, damit der Kreis Gotha insektenfreundlicher wird. Das ist an sich schon bemerkenswert, aber auch, dass eine Mehrheit das beschlossen hat. Den Grünen ist das nicht immer im Kreistag vergönnt. Bereits 2019 hatten sie einen ähnlichen Antrag vorgelegt.

Von nun an soll an kreiseigenen Liegenschaften, etwa Außenanlagen von Schulen, Verwaltungsgebäuden, an Kreisstraßen oder auf der Deponie Wipperoda, mehr für Insekten getan werden. Einen außerordentlich wichtigen Schritt nennt das Albrecht Loth, stellvertretender Fraktionsvorsitzender, angesichts des voranschreitenden Artenschwunds.

Mit einem Klimaanpassungskonzept will der Landkreis, immerhin als erster in Thüringen, dem weiter Rechnung tragen. Das schlägt sich wohl am Mittwoch, 13. Dezember, nieder, wenn der Kreistag den Etat für das kommende Jahr beschließen sollte. Sicher schwirrt dann keine Mücke durch die Aula der Arnoldischule.