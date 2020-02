Der Mann, der das Bauwesen in der DDR digitalisierte

Im August wird er 90. Von seinem Zimmer aus hat Gothar Thiel einen schönen Blick auf den Zimmerberg. So wie damals, als er 16-Jährig als Flüchtling in Tabarz strandete. So ganz zufällig kam er mit seiner Mutter und den zwei Geschwistern aber nicht nach Thüringen. Hier entwickelte sich die Bijou-Industrie, vorangetrieben von Sudetendeutschen, die aus ihrer Heimat vertrieben worden waren. „Meine Mutter war Glasperlenwicklerin, eine gefragte Fachkraft. So kamen wir von Parchim mit unseren Habseligkeiten hier her“, erzählt der Mann. Der Vertriebene bekam vielfältig zu spüren, wie wenig er in seiner neuen Heimat erwünscht war. Nur zu gut erinnert er sich an den Brief, den er eines Tages vom Arbeitsamt erhielt. Wenn er weiterhin Lebensmittelkarten bekommen wolle, stand darin zu lesen, müsse er eine Arbeit nachweisen. Der Absender schlug ihm gleich vor, in einem Waltershäuser Betrieb an einer Maschine zu stehen. Das wollte der junge Gothar nun überhaupt nicht.

Zum Glück war die Familie beim Tabarzer Sägewerksbesitzer Emil Nonn untergekommen. Der nahm den 16-Jährigen als Zimmermannslehrling auf. Die Gesellen hatten immer ein Frühstücksbrot mit Butter und Wurst für den Neuen dabei. Eines Tages, so Thiel, sollte einer aus der Firma zur Gewerkschaftsschulung. „Die Mehrheit schlug mich vor und ich ahnte, weitere Frühstücksbrote für mich hingen davon ab, ob ich zusagte.“ Er tat es. Damit sicherte er sich nicht nur den Fortbestand der belegten Brote, sondern legte damit zugleich den Grundstein für eine Zukunft, in der er zu dem Mann werden würde, der die Digitalisierung in der DDR vorantrieb.

Sieg beim Wettbewerb der Berufsschüler als Türöffner für Fachschule

Bei einem Wettbewerb aller Berufsschüler im Landkreis siegte er, dank der zuvor absolvierten Schulung, mit einem Aufsatz zu einem politischen Thema. Die Jury sprach ihm den Hauptpreis zu, einen von der Schneiderklasse genähten Anzug, und einen Studienplatz an der Fachschule für Bauwesen in Gotha. Bis er letztere besuchen konnte, verging einige Zeit. Doch dann erfüllte er sich diesen Wunsch. Und gleich drauf auch den nächsten. Noch von Gotha aus nahm Gothar Thiel ein Fernstudium zum Diplomingenieur an der Technischen Universität (TU) in Dresden auf. Mittlerweile war der junge Mann ein Spezialist für Spannbeton, arbeitete in Magdeburg in einer Forschungsgruppe. Von hier aus führte ihn sein beruflicher Weg über die Baustelle Schwarze Pumpe schließlich 1958 nach Berlin an den VEB Hochbauprojektierung II.

Für Europas größter Plattenbausiedlung im Stadtbezirk Marzahn synchronisierte Gothar Thiel mit seinem Team die tägliche Materialanlieferung mit dem Großrechner. Ein Computerprogramm sichert, dass pünktlich die Platte am Kran angeliefert wurde, die technologisch nötig war. Nur so konnten die täglich 45 Schwerlastlieferungen koordiniert werden. Foto: Gabriele Thiel

Vier Jahre später, im Februar 1962, erhielt Thiel sein Diplom an der TU in Dresden. Im gleichen Jahr bekam er Gelegenheit einen Programmierlehrgang für den elektronischen Rechenautomaten Zeiss ZRA 1 zu belegen. „Der Zufall brachte es mit sich, dass um diese Zeit Erich Apel, als Vorsitzender der Staatlichen Plankommission der DDR die Idee gehabt hatte, für eine neue Qualität der Volkswirtschaftsplanung Computer einzusetzen. Apel nahm sich im Dezember 1965 das Leben – aus Protest gegen die von der Parteiführung verlangte Unterzeichnung eines für die DDR-Wirtschaft diskriminierenden langfristigen Handelsvertrages mit der UdSSR“, erzählt Thiel. Die von Apel zu diesem Zeitpunkt allerdings bestellten zehn Computer westlicher Bauart musste die DDR laut Vertrag abnehmen. Sie wurden in der Volkswirtschaft verteilt. Einer davon, ein IBM 360/40, wurde dem Berliner Bauwesen zugeteilt. Mit dem Großrechner entstand dort ein Gemeinschafts-Rechenzentrum.

Zweiter Rechner kostet mehrere Millionen Mark

„Was wir dort unter teilweise schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen und einer den Computerfragen gegenüber völlig destruktiv eingestellten Parteiadministration beim Wiederaufbau von Ostberlin erreichten, war der Beginn der Digitalisierung in der DDR.“ Mit Beginn des Jahres 1967 wurde das Zentrum Organisation und Datenverarbeitung (ZOD) des Berliner Bauwesens gegründet und der ehemalige Heimatvertriebene Gothar Thiel mit der Leitung beauftragt. „Wir wollten die gesamte Lohnabrechnung für die 55000 im Berliner Bauwesen Beschäftigten digitalisieren. Das war gefährlich, denn es durfte keine Panne geben oder, falls doch, musste schnell ein Ersatzteil her. IBM war in der Lage, jedes Ersatzteil binnen zwei Stunden zu liefern. Darauf wollte sich von den SED-Oberen niemand verlassen. Stattdessen wurde für mehrere Millionen Mark ein zweiter Rechner gekauft.“

Trotzdem fand die Arbeit von Thiel und seinen Mitstreitern wenig Akzeptanz. „Die Intelligenz, das sind die Parasiten im gesicherten Schoß der Partei“, hatte ein stellvertretender Kreissekretär der SED, verantwortlich für Agitation und Propaganda, Thiel am Rande einer Direktorentagung des Berliner Bauwesens gesagt. Wolfgang Junker, Bauminister der DDR, teilte bei einer Rede im Mai 1973, während der auch der Chef vom ZOD im Saal saß, den Hörern mit, was er von der Digitalisierung in seinem Bereich hielt, er tat sie als bloße „Computerspinnerei des Genossen Thiel vom Berliner Bauwesen“ ab. Überreichte ihm Ulbricht 1969 noch den Nationalpreis für Wissenschaft und Technik für seine Arbeit, sank die Wertschätzung unter Honecker gegen Null.

Dem SED-Genossen Thiel wurde immer deutlicher, dass die Diskussionen seiner Partei fern jeglicher Problemlösungen waren, sondern einzig und allein darauf ausgerichtet, die absolute Linientreue zur Parteiobrigkeit zu bestätigen. „Lenin war klar, dass der Fortbestand des Kommunismus nur möglich war, wenn dessen Produktivität höher als die des Kapitalismus ist. Nur gehandelt hat er nicht danach und Mitglieder der Intelligenz verfolgt.“ Erst Gorbatschow habe erkannt, so Gothar Thiel, wie wichtig Rechen- und Robotertechnik für die wirtschaftliche Entwicklung sind. Was er in seiner Perestroika formulierte, war eng verbunden mit der Digitalisierung. „Die hatte in der DDR zwei Jahrzehnte früher begonnen. Und war von den SED-Machthabern ausgebremst worden“, blickt Thiel zurück.