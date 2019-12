Ich nenne ihn spöttisch meinen Staats-Kühlschrank. Das versteht nicht jeder sofort, denn es gibt wohl keinen Schrank, in dem man einen ganzen Staat kühlen könnte. Aber der Name ist auch anders gemeint. Wenn die Fridays for Future-Kids demonstrieren, haben sie ja immer auch eine Handlungsaufforderung an die Politik im Sinn. Und Politik verwirklich sich letztendlich über den Staat. Soll der Staat das Klima retten, muss er ja auch für das Klima zuständig sein. Und diese Aufgabe erfüllt er aktuell hier in Gotha in vorbildlicher Weise. Die Temperaturen erreichen nachts den Gefrierpunkt geradeso nicht, übersteigen am Tag aber selten sechs Grad. Und so habe ich anlässlich einer Innenreinigung meinen Kühlschrank außer Betrieb gesetzt und lagere die zu kühlenden Lebensmittel nun auf dem Balkon. Da ist viel Platz und ich spare die Stromkosten, die das Aggregat des Kühlschrankes sonst verursachen würde. Natürlich ist der Balkon auch nicht unentgeltlich. Die Fläche wird zur Hälfte auf den Mietpreis angerechnet. Doch im Winter würde ich ohnehin nicht auf dem Balkon sitzen wollen. So tut er als Kühlschrank gute Dienste. Problematisch wird es nur bei Frost. Den vertragen manche kühl zu lagernde Lebensmittel dann auch wieder nicht.