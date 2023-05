Der Sonntag heißt in Kirchenkreisen Rogate

Pfarrer Ulrich Lörzer spricht in seinem Wort zum Sonntag über das Beten.

„Rogate“ ist der in Kirchenkreisen bekannte Name des Sonntages. Er leitet sich her durch den inhaltlichen Fokus auf das Gebet und so wird die christliche Gemeinde denn aufgefordert zu beten.

Beten ist zentraler Bestandteil und wesentliche Glaubensäußerung des christlichen Glaubenslebens. Aber nicht nur Christen kennen das Gebet, sondern auch jede andere Religion.

Das Gebet sucht und findet Gott und geht ins Gespräch mit ihm – laut oder still, ängstlich und klagend, dankbar und lobend, fröhlich oder traurig.

Ein Beter vertraut darauf, dass Gott da ist und zuhört, dass er da ist und Macht hat, Dinge zu ändern und konkret auch im Leben zu beeinflussen. Allgemein verstehen wir unter dem Begriff „Heiliger Geist“ diese konkrete Gegenwart Gottes in unserem Leben.

Im Heiligen Geist, der uns erfüllt, spüren wir, dass Gott uns sieht, uns hört, mit uns spricht, uns liebt, mit uns geht und segnend seine Hand über uns hält. Entsprechend können auch wir uns verhalten – Gott, uns selbst und unseren Mitmenschen gegenüber, auch wenn das manchmal ganz schön herausfordernd ist.

Gott ist die Quelle, die uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen

Gott will zu uns in Beziehung sein. Deshalb ist Jesus zur Welt gekommen und hat seine Jünger unter anderem gelehrt, das Vaterunser zu beten.

Und auch der Heilige Geist, dessen Dasein wir demnächst zu Pfingsten feiern, lehrt uns das Beten und wie wir beten sollen.

Warum? Damit wir in Verbindung bleiben zu Gott, der Quelle, die uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen.

Der Sonntag „Rogate“ gibt den Impuls, das Gebet neu zu entdecken als selbstverständliche Zwiesprache zwischen Gott mir – nicht nur am Sonntag, sondern auch im Alltag und nicht nur als etwas für alte Leute, sondern auch für junge. Und Gründe zum Beten gibt es immer.

So will uns auch der Psalmbeter in Ps 66,20 mit dem Wochenspruch einladen zu beten: „Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet.“

Ulrich Lörzer ist evangelischer Pfarrer im Pfarrbereich Crawinkel des Kirchenkreises Waltershausen-Ohrdruf.