Kreis Gotha. Am Wochenende waren Feuerwehreinsätze an 15 Stellen im Landkreis Gotha nötig.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Sturm und seine Folgen im Landkreis Gotha

Der Sturm am vergangenen Wochenende führte im Kreis Gotha zu 15 Feuerwehreinsätzen. Rund 80 Feuerwehrleute waren von Samstagnachmittag bis Montagmorgen unterwegs. Die zentrale Leitstelle hatte jeweils alarmiert.

In Gotha waren Bauzäune unter anderem am Hauptmarkt zu befestigen, Bäume in der Eisenacher Straße zu sichern und im Töpfleber Weg wegzuräumen. Im Ostviertel galt es, Schäden auf Dächern zu beseitigen. In der Goldbacher, Uelleber und Enckestraße wurden Wasserlachen entfernt.

Umgestürzte Bäume gab es unter anderem in Goldbach, am Wechmarer Sportplatz und auf der Landesstraße 3247 nach Oberhof. In Gräfenhain wurde eine einsturzgefährdete Scheune gesichert.

Die Berufsfeuerwehr Gotha und die Freiwilligen Wehren Waltershausen, Goldbach, Gräfenhain, Wechmar, Luisenthal und Catterfeld waren im Einsatz.