Der Titan Beethoven als Star in einem Stummfilm

Minutenlanger stehender Applaus des begeisterten Publikums im Gothaer Kulturhaus beendete am Samstagabend den Stummfilm „Beethoven“, zu dem die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach eine neue Musik des vielfach ausgezeichneten jungen Komponisten Malte Giesen als Welturaufführung präsentierte.

Dieser Film wurde 1927 anlässlich Beethovens 100. Todestag zum ersten Mal gezeigt, mit dem Schauspieler Fritz Kortner in der Rolle des Ludwig van Beethoven. Er schilderte die Kindheit des Komponisten in Bonn, seine Begegnung mit Joseph Haydn dort sowie die ersten Schritte in Wien. Musikalische Erfolge stellten sich ein, in den Wiener Salons entwickelten sich aber auch die ersten Liebschaften, insbesondere zur Gräfin Giulietta Guicciardi, der er auch seine „Mondschein-Sonate“ widmete. Die Bilder dazu und auch zu anderen Lebensabschnitten zeigten auch die andere Seite Beethovens, mit seiner unbändigen Liebe zur Natur. Dazwischen sah man, wie er seine Sinfonien und Sonaten schuf und seine „Unsterbliche Geliebte“ fand, über deren Identität sich die Beethoven-Forschung bis heute nicht einig ist, die im Film aber als „Teresa“ personifiziert wurde.

Die einsetzende Taubheit des Komponisten war schließlich Anlass zu chaotischen Situationen. Ein letztes Treffen mit „Teresa“ war wie ein Aufbäumen vor dem Schicksal. Eine längere Krankheit warf ihn schließlich auf das Sterbebett. Fritz Kortner gestaltete auf faszinierende Weise seine Rolle in all diesen Lebensabschnitten. Regisseur Hans Otto Löwenstein war damit ein stimmiger Film gelungen. Im Filmarchiv Austria entstand die Restaurierung des Films unter der Leitung von Ernst Kieninger. Beim Fernsehsender Arte zeichnete Nina Goslar für die Redaktion verantwortlich.

Entscheidenden Anteil am überwältigenden Erfolg des Stummfilm-Abend hatte aber die Musik Malte Giesens, die er im Auftrag von ZDF und Arte verfasste. Nicht chronologisch, aber zu den einzelnen Szenen passend, verwob er Beethovens Originalmusik mit eigens gestalteten musikalischen Sequenzen. So erklang beispielsweise die Violinromanze Nr. 1 zur ersten Begegnung mit „Teresa“, der Trauermarsch aus der 3. Sinfonie „Eroica“ war zur einsetzenden Taubheit zu hören. Die „Ode an die Freude“ aus der 9. Sinfonie schließlich war Begleitmusik zur letzten Begegnung mit der Geliebten und als tröstlicher Abschluss, zur Sterbeszene des musikalischen Titans. Dazwischen setzte Giesen geschickt Klangfetzen, durch die diverse Szenen untermalt wurden.

Für die Umsetzung der Musik war die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach zuständig, deren Holzbläser auf der Bühne ihren Platz fanden, während der Orchestergraben die übrigen Musiker aufgenommen hatte. Gemeinsam als Klangkörper wie auch in diversen solistischen Passagen waren sie Garanten für ein packendes Musikerlebnis. Fabio Martino zelebrierte den Originalklang am Klavier sowie einige Spezialeffekte. Gastdirigent Aurélien Bello sorgte für das präzise Zusammenspiel von Filmhandlung und Orchestermusik.

So entstand ein eindrucksvolles Gesamtkunstwerk, wie es Philharmonie-Intendantin Michaela Barchevitch in ihrer Einführung ankündigte. Der anhaltende Beifall der Zuhörer war mehr als ein Beweis dafür.

Wiederholung des Konzertes am 4. April 2020 um 19.30 Uhr im Landestheater Eisenach.