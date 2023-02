Der Trödelmarkt auf dem Gothaer Neumarkt sucht Teilnehmer

Gotha. Privatpersonen und Vereine sind auf dem Frühlingströdelmarkt willkommen, der Mitte April wieder auf dem Neumarkt stattfindet.

Der Frühlingströdelmarkt in der Innenstadt findet am Samstag, den 15. April, von 10 bis 15 Uhr statt. Der Neumarkt soll sich in einen Ort voller Raritäten und schöner Sammlerstücke verwandelt, teilt die Kultourstadt GmbH weiter mit.

Was für manch einen der größte Fehlkauf war, wird vielleicht für den ein oder anderen ein richtig tolles Schnäppchen, heißt es weiter. Bis zum 31. März sucht die Kultourstadt noch Teilnehmer, die den Besuchern ihre Schätze präsentieren möchten.

Privatpersonen und Vereine sind auf dem Trödelmarkt willkommen. Die Standplatz-Gebühren reichen von 15 bis 30 Euro. Das Anmeldeformular ist in der Touristinformation am Hauptmarkt sowie online unter www.troedelmarkt-gotha.de erhältlich.