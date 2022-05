Der Tütendrache feiert Premiere in Gotha

Gotha. Art der Stadt inszeniert das Stück, das Eltern und Kinder mehr Umweltbewusstsein geben soll. Kitas und Schulen können ein Begleitprogramm erleben.

Weil der grün-goldene Glücksdrache in seiner Welt die Natur zerstört hat, wurde er von einem Zauberer in einen Tütendrachen verwandelt und in einen vermüllten Menschenwald verbannt. Seine Geschichte erzählt der Gothaer Theaterverein Art der Stadt am Samstag, 21. Mai, 16 Uhr, im Fundament im Kulturhaus Gotha.

Die Gothaer Premiere von „Der Tütendrache“ nach Susanne Sterzenbach gestalten Daniela Rockstuhl und Verena Prüssing mit der handgebauten Drachenfigur Arthur. Das Stück erzählt von einer ungewöhnlichen Freundschaft und führt Kinder ab fünf Jahren an das Thema Umweltschutz heran, denn der Tütendrache hat Freunde, die mit allerlei Tricks versuchen, ihn von seinem Fluch zu erlösen. Doch erst wenn niemand mehr Tüten im Wald liegen lässt und der Drache über sich selbst erschrickt, sind die Bedingungen des Zauberers erfüllt. Wie das gelingen kann, zeigt das Theaterstück mit viel Humor und ohne erhobenen Zeigefinger. Kinder und Eltern werden dabei zu einem positiven Umgang mit der Natur motiviert.

Für Kindergärten und Schulklassen wird ein theaterpädagogisches Begleitprogramm angeboten, das entweder als Erlebnis- und Wildnispädagogik-Programm oder als spielerischer Theaterkurs gebucht werden kann.

Kartenreservierung sind möglich unter info@artderstadt.de oder Tel.: 03621/402990.