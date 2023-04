Deutlich mehr Fahrgäste mit Ziel Ohrdrufer Gewerbegebiet

Ohrdruf. Die Busverbindungen im Kreis Gotha sind nicht in alle Richtungen optimal. Eine neue Anbindung nach Drei Gleichen ist im Gespräch.

In Spitzenzeiten bis zu 30 Prozent mehr Fahrgäste gibt es neuerdings auf der Busverbindung ins Ohrdrufer Gewerbegebiet. Die Strecke von Gotha nach Ohrdruf wurde vor rund vier Jahren deutlich verbessert. Zufriedenheit mit der Anbindung herrscht allerdings nicht überall, wie eine Anfrage bei Unternehmen ergab.

Der Bus zwischen Gotha und dem Gewerbegebiet Ohrdruf verkehre in der Woche im Schnitt nur etwa einmal pro Stunde, heißt es bei Hermes Fulfilment. Die Firma beschäftigt im Logistikzentrum Ohrdruf rund 400 Mitarbeiter. Früheste Abfahrt in Gotha sei gegen 5 Uhr. Das sei genau die Uhrzeit, zu der im Logistikzentrum die Frühschicht beginne. Abends sei es ähnlich. Schichtende sei um 22.30 Uhr. Der letzte Bus Richtung Gotha fahre allerdings ein paar Minuten vorher.

Auf den anderen Verbindungen, beispielsweise aus beziehungsweise in Richtung Tambach-Dietharz oder Bad Tabarz, würden die Busse in noch größeren Zeitabständen verkehren, heißt es bei der Firma weiter. Der überwiegende Teil der Belegschaft fahre mit dem Auto zum Logistikzentrum.

Recht uneinheitliche Situation beim Nahverkehr in der Region

Die Firma Storck begrüße die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch die Mitarbeiter, heißt es auf Anfrage. Die Situation beim ÖPNV sei uneinheitlich und bedürfe eines differenzierenden Blicks. Vom Knotenpunkt des Landkreises Gotha aus bestehe eine durchaus gute Busanbindung. Alle Schichtzeiten mit Start/Ziel Gotha seien zu erreichen.

Problematisch sei demgegenüber die Situation für andere Landkreise und Städte (Ilmenau, Suhl, Eisenach, Arnstadt, Erfurt). Eine erforderliche Synchronisation der Bus- und Bahnverkehre in Richtung Gewerbegebiet Ohrdruf fehle ebenso wie eine sinnvolle und zeitnahe Anbindung. Besonders schwierig sei es für Mitarbeiter aus dem ländlichen Raum. Für diese fehle es an einem nutzbaren Angebot.

Storck beschäftigt in Ohrdruf gegenwärtig 2150 Mitarbeiter und hat eigenen Angaben nach immer noch rund 200 Stellen in der Produktion zu besetzen. Der Ausbau des Werkes werde den Personalbedarf mittelfristig sogar weiter erhöhen. Bis 2025 rechnet man in der Summe mit bis zu 450 zu besetzenden Stellen.

Ohrdrufs Bürgermeister lobt bisherige Verbesserungen

Positive Rückmeldungen hat Ohrdrufs Bürgermeister Stefan Schambach (SPD) aus dem Gewerbegebiet. Es sei aufgefallen, dass der Busverkehr enger vertaktet wurde und der Bus auch an den Wochenenden verlässlich fährt.

„Ich bin froh und dankbar, dass der Landkreis Gotha den Schritt gegangen ist, die Taktzeiten für die Buslinie durch das Gewerbegebiet zu verdichten und damit zusätzliche Anreize zu schaffen, den ÖPNV zu nutzen“, so Schambach. Das Beispiel und die daraus resultierenden steigenden Nutzerzahlen würden zeigen, dass Angebot auch Nachfrage schafft. Man könne sich immer mehr wünschen, aber es müsse alles auch bezahlbar sein, so Schambach. „Ich würde mir als erstes in unserem Bereich eine bessere ÖPNV-Verbindung zwischen den Landkreisen Gotha und dem Ilmkreis wünschen. Die Busse aus dem Ilmkreis fahren leider nur bis Crawinkel.“

Würden sie bis nach Ohrdruf ins Gewerbegebiet fahren, könnten auch Einpendler aus dem Ilmkreis mit dem ÖPNV kommen.

Noch besser sei eine Reaktivierung der Ohratalbahn. „Das wäre eine Alternative, da es sich ja um eine kreisübergreifende Linie handelt, die Gotha, Georgenthal, Ohrdruf und Gräfenroda auch wieder via Bahn miteinander verbinden würde.“

Nach Schätzungen aus dem Rathaus Ohrdruf arbeiten im Gewerbegebiet derzeit mehr als 4000 Beschäftigte. Das sind einige Hundert Mitarbeiter mehr als 2019.

Dass es im Südkreis einen Taktfahrplan gibt, darauf verweist Uwe Szpöt. Jeweils stündlich würden Busse fahren, die mit Umstiegsmöglichkeiten in Ohrdruf und Georgenthal aufeinander abgestimmt seien, so der Geschäftsführer der Nahverkehrsgesellschaft Gotha (NVG). Die Verbindungen seien nicht ausschließlich auf das Gewerbegebiet abgestimmt, weil man noch mehr Kunden habe.

Abstimmung mit Nachbarkreisen, aber keine Anpassung

„Wir nehmen laufend Hinweise auf und haben Erweiterungen oder Neubauten von Gewerbegebieten auf dem Schirm“, sagt Uwe Szpöt. So sehe man Potenzial für weitere Fahrgäste in einer Verbindung Gewerbegebiet Ohrdruf Richtung Drei Gleichen. Er betont aber auch, dass der Bus kein Taxi sei.

Abstimmungen mit dem Busverkehr der Nachbarkreise gebe es. „Würden wir unsere Fahrzeiten beispielsweise an den Ilmenauer Omnibusverkehr anpassen, zerreißen wir uns unsere Verbindungen im ganzen Kreissüden.“