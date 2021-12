Dezembersonne nichts für Autofahrer

Die Dezembersonne ist nichts für Autofahrer. Die tiefstehende Sonne sorgt für schlechte Sicht.

Sonne tanken konnte jeder am Montag in vollen Zügen. Nach den letzten trüben Tagen tun die Sonnenstrahlen gerade in den Pandemiezeiten gut. Das sah man auch in vielen Gesichtern von Jung und Alt, die auf den Straßen und Plätzen in der Stadt unterwegs waren.

Allerdings war der Sonnenschein auch trügerisch, vor allem für uns Autofahrer. Durch das blendende und tiefstehende Sonnenlicht konnte man kaum etwas erkennen. Da nützte auch das Aufsetzen einer Sonnenbrille oder das Herunterklappen der sogenannten Sonnenblende im Auto wenig. Deshalb waren auch viele Mobilisierte etwas langsamer mit ihren Fahrzeugen unterwegs.

Die Sonne war vermutlich auch der Auslöser eines Unfalls, der am frühen Montagnachmittag in der Gothaer Lindenauallee passierte. Ein lauter Knall hatte die Anwohner aufhorchen lassen. Manch einer dachte bereits, dass eine verfrühte Silvesterrakete im Schlosspark losgelassen wurde, doch dann sahen sie sehr schnell die Bescherung.

Ein Fahrzeug eines Taxiunternehmens war auf ein Postauto aufgefahren. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch der Schaden an beiden Fahrzeugen war groß. Während der eine seine Fahrt nach einiger Zeit fortsetzen konnte, musste der andere abgeschleppt werden.