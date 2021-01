Anne-Juliane Pogander (von links) und Kathrin Ansorg von der Diakoniewerk Gotha gGmbH freuen sich gemeinsam mit der Leiterin des Stadtplanungsamtes, Ina Sommerwerk, und Oberbürgermeister Knut Kreuch über die Übergabe des neuen Büros für das Stadtteilmanagement am Coburger Platz 1.

Diakonie übernimmt Stadtteilmanagement in Gotha-West

Der Coburger Platz 1 ist seit Beginn dieses Jahres die neue Anlaufstelle für Bewohner von Gotha-West. Dorthin können sie mit Sorgen und Kritik kommen, aber auch eigene Impulse für die Weiterentwicklung des Viertels setzen. In die neuen Räumlichkeiten ziehen auch neue Ansprechpartner ein: Das Diakoniewerk Gotha übernimmt das Stadtteilmanagement vom Verein Kommpottpora, der sich auf die von der Stadtverwaltung ausgeschriebene Leistung nicht mehr beworben hatte.

Das neue Büro des Stadtteilmanagements sei nur ein erster Schritt in der Entwicklung des Coburger Platz sein, betonte Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), als er das neue Büro an Anne-Juliane Pogander und Kathrin Ansorg vom Diakoniewerk übergab. Auf dem Platz, auf dem die wichtigsten Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleister in Gotha-West angesiedelt sind, soll ein Ankerpunkt für verschiedene soziale Akteure entstehen.

Stark wachsender Stadtteil

Auf diese Weise soll jedes Anliegen in jeder Lebenslage auf dem kurzen Weg geklärt werden können. Indem sich Anwohner an das Stadtteilmanagement wenden, hofft die Stadtverwaltung, gezielter auf Probleme und Anliegen reagieren zu können.

Das Diakoniewerk deckt viele Felder der sozialen Arbeit ab, von der Betreuung von Senioren, Familien und Behinderten bis hin zur Flüchtlingshilfe. Gotha-West ist ein stark wachsender Stadtteil, der durch Plattenbauweise geprägt ist und den hohen Anteil sozial schwacher und ausländischer Bewohner. Angehörige von 95 Nationen wohnen in dem Viertel.

Ziel des neuen Stadtteilmanagements ist es, mit den Menschen in Gotha-West in Kontakt zu treten – und das auf persönliche Weise noch vor Ende des Lockdowns. Feste Sprechzeiten sind ab Dienstag, 19. Januar, geplant. Jeweils dienstags und donnerstags sollen von 13 bis 18 Ansprechpartner vor Ort sein.

Termine für die Sprechzeit beim Stadtteilmanagement werden über den Jugendmigrationsdienst im Quartier vergeben unter Telefon: 0172/468 53 60.