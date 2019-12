Diamantenes Hochzeitspaar in Glückseligkeit

Nur im engsten Familienkreis stießen am Donnerstag Wilhelmina und Gerhard Rommel aus Gotha mit einem Gläschen Sekt auf ihren Hochzeitstag an. Vor genau 60 Jahren gaben sich die beiden das Ja-Wort und blicken nunmehr auf ein diamantenes Eheglück zurück.

Kennengelernt haben sich Wilhelmina und Gerhard Rommel beim Tanztee. Den organisierte zu DDR-Zeiten immer der Gothaer Fred Brühl im Volkshaus zum Mohren. „Das war eine sehr schöne Veranstaltung“, erinnert sich der heute 85-jährige Gerhard Rommel, der in Siebleben aufgewachsen und dort auch zur Schule gegangen ist. Auch seine gleichaltrige Ehefrau liebte den Tanztee im Mohren. Wilhelmina und ihre vier Geschwister wuchsen in der Randsiedlung, bekannt auch unter dem Nahmen Siedlung Mittelhausen, auf. Dort steht das Elternhaus, wo noch eine Schwester von ihr mit der Familie wohnt.

Wilhelmina Rommel begann 1952 eine Tätigkeit als Telefonistin im Fernamt, das war im Hauptpostamt untergebracht. Ihr ganzes Leben hat sie bei der Post gearbeitet und es hat ihr sehr viel Spaß gemacht. „Ich habe diesen Beruf geliebt“, sagt sie. „Meine Frau hat immer gestöpselt“, lacht verschmitzt ihr Mann Gerhard Rommel. Als das Fernamt aufgelöst wurde, blieb die heute 85-Jährige trotzdem bei der Post. Sie arbeitete dann in der Paketannahme.

Gerhard Rommel erlernte zunächst den Tischlerberuf in der „Lowa“, dann wurde er Elektromotorenschlosser und ging auf Montage. Auch bei der AG Wismut in Aue habe er gearbeitet, erzählt er voller Stolz. Bis zur Wende war er in der Metallwarenfabrik beschäftigt, bevor er dann in den Vorruhestand eintrat. Im Alter von 25 Jahren führte Gerhard Rommel seine Braut Wilhemina vor den Traualtar. Geheiratet wurde auf der Post und zwar am 12. Dezember um genau 12.12 Uhr. „Es war die erste sozialistische Hochzeit“, erzählt Wilhelmina Rommel. Natürlich brauchte das junge Glück auch eine Wohnung. Da Wilhelmina Rommel bei der Post arbeitete, war es einfacher. Dei Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft Post hatte gerade einen Plattenbau in der Carl-von-Ossietzky-Straße gebaut. Wilhemina Rommel war AWG-Mitglied und bekam somit schneller als andere eine Wohnung. Gemeinsam mit ihrem Ehemann leistete sie Arbeitsstunden und musste dafür weniger für die Wohnung zahlen. Zwei Kinder haben die Rommels, dazu kommen ein Enkel und ein Urenkel.

Noch heute wohnen die beiden in dieser Wohnung und fühlen sich hier sehr wohl, auch wenn die damalige Gemeinschaft im Haus nicht mehr existiert. „Es wohnen kaum noch ältere Ehepaare hier, vorwiegend nur noch Alleinstehende mit Kind“, sagt Gerhard Rommel. So kann er sich noch gut erinnern, wie es mal war. „Wir haben im einstigen Waschkeller gefeiert oder draußen im Garten“, erzählt der 85-Jährige. Nach der Arbeit und an den Wochenenden gingen die beiden immer gerne in ihren Kleingarten, den sie in der Gartenanlage „Panoramablick“ an der Hochzeitsallee besaßen. „Wir haben kein Auto, deshalb sind wir gelaufen“, berichtet Wilhemina Rommel. Doch aus gesundheitlichen Gründen mussten sie ihren Garten abgeben.