Die andere Geburt

Am Montag war es soweit – der Weihnachtsbaum musste raus aus unserem Wohnzimmer. „Spät dran“, denken vielleicht manche Leser. Am vergangenen Sonntag haben wir in unserer Tabarzer Kirche noch einmal mit Blick auf den festlich geschmückten Baum Gottesdienst gefeiert und ein letztes Mal „O du fröhliche“ gesungen – Lichtmess, 2. Februar, offizielles Ende der Weihnachtszeit.

Weihnachten hat kein jahreszeitliches Ende

Ja: Weihnachten geht länger als bis zum 26. Dezember. Man könnte sogar sagen, Weihnachten hört niemals wirklich auf. Mit der Geburt von Jesus hat Gott nämlich etwas in die Welt gesetzt, das nicht Schnee von gestern ist, sondern die Welt immer wieder verändert und auch in Frage stellt. Denn mit Jesus hat diese Welt seit der ersten Weihnacht eine echte Alternative, die diesen Namen auch verdient.

Alternative heißt auf Deutsch „von anderer Geburt“ oder „von anderer Herkunft“. Dass Gott Mensch geworden ist, ist nicht von dieser Welt. Gott ist seither und bis jetzt mittendrin, nicht mehr außen vor – nicht mehr weit weg über dem Sternenzelt. Insofern nimmt das Wunder der Weihnacht kein jahreszeitliches Ende, sondern ist jeden Tag gegenwärtig. Gott wird Mensch und er lädt uns ein, dass wir es genauso tun. Mach es wie Gott: Werde Mensch!

Im Einklang mit der Schöpfung leben

Wahrhaft Mensch sein – das ist nicht wirklich einfach. Denn um wahrhaft Mensch zu sein, müssten wir zuerst erkennen, dass wir nicht aus uns selbst sind, sondern wir uns selbst und diese Welt nur geschenkt bekommen. Im Menschen schlägt die Natur die Augen auf, meinte der große Philosoph Schelling. Die Schöpfung wird sich in uns Menschen ihrer selbst bewusst – als unverfügbares, nicht wiederholbares, unverdientes Wunder.

Wahrhaft Mensch sein hieße dann auch im Einklang, also im gleichen Herzschlag, mit Schöpfung und Schöpfer zu leben. Wir spüren gerade in den Debatten unserer Tage, wie unendlich schwer uns gerade das fällt und wir mit unseren Bemühungen zurückbleiben.

Vertrauen in die Barmherzigkeit

Der Wochenspruch für den ersten nachweihnachtlichen Sonntag geht in diese Richtung. Der Prophet Daniel betete einige hundert Jahre vor der ersten Weihnacht: „Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.“

Wir haben nichts zu bringen gegenüber dem, der das Leben erdacht hat. Nichts, als allein unser Vertrauen in ihn. Jesus kam nicht für Weihnachtsbäume, Lebkuchen, Glühwein und Stollen in diese Welt, sondern um uns dieses Vertrauen neu vorzuleben. Er kam als „andere Geburt“, damit wir uns auf den Weg machen, das zu werden, was wir sein sollen – wahrhaft Mensch. Und das ist eine Aufgabe für jeden Tag des Jahres und des Lebens. Also: Weihnachten geht weiter – auch ohne Baum.