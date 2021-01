Petra und Clemens Hübner betreiben seit 30 Jahren das Contactlinsen-Studio Hübner in der Schwabhäuser Straße in Gotha.

Die Augen immer im Blick in Gothaer Linsen-Studio

Eine pralle rosa 30 schwebt hinter dem Tresen. Auch in den Schaufenstern und auf der Eingangstür des Contactlinsen-Studios Hübner in Gotha prangt die Zahl. Kein Wunder, weist sie doch auf einen besonderen Anlass für die Inhaber Petra und Clemens Hübner hin: Anfang Januar vor genau 30 Jahren öffnete das Ehepaar zum ersten Mal das Geschäft in der Schwabhäuser Straße. Heute schauen die beiden nicht nur auf eine lange Geschichte zurück, sondern stellen sich auch den Herausforderungen, die die Corona-Pandemie gegenwärtig mit sich bringt.