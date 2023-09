Die besten Rassekaninchen aus dem Kreis Gotha zu bestaunen

Rassekaninchen in verschiedenen Farbgebungen und Rassen werden bei der Kreisjungtierschau in Brüheim vorgestellt.

Brüheim. Rund 414 Rassekaninchen werden vom 9. bis 10. September bei der Kreisjungtierschau in Brüheim dem Publikum vorgestellt.

Der Kleintierzuchtverein Sonneborn und Umgebung veranstaltet an diesem Wochenende (9./10. September) in der Halle „Am Steinhof“ in Brüheim die 29. Offene Kreisjungtierschau. 68 Aussteller des Kreisverbandes Gotha präsentieren rund 414 Rassekaninchen.

Eröffnet wird die Schau laut Ankündigung am Samstag, 9.30 Uhr. Zuchtfreunde und interessierte Besucher an der Rassekaninchenzucht könnten sich über Zucht, Pflege und Haltung informieren. Zu sehen seien unterschiedliche Rassen und Farbschläge.

Die Ausstellung hat Samstag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Mit dabei sind Jungzüchter, die ihre Rassekaninchen vorstellen wollen. Die Kreisjungtierschau kann auch am Sonntag, 10. September, 9 bis 16 Uhr, besucht werden.