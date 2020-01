Der Karneval läuft in Finsterbergen bereits auf vollen Touren. Diesen Samstag geht bereits der dritte Büttenabend in der „Linde“ über die Bühne.

Die Bürgermeister lassen nicht nur die Puppen tanzen

Die noch junge Session 2020 erlebt dieses Wochenende im närrischen Gothaer Land einen ihren ersten „überörtlichen“ Höhepunkte mit dem Bürgermeisterfasching in Hörselgau. Die Schulzen lassen dann nicht nur die Puppen tanzen, sondern warten mit Glanznummern ihrer Faschingsvereine auf. Am Freitagabend, 31. Januar, ab 19 Uhr heißt es dazu: Bühne frei! Der Hörselgauer Carnevalsclub als Gastgeber feiert zwar „64 sind kein Rundes, dennoch gibt’s nen Kessel Buntes“ – nicht im Friedrichstadtpalast, dafür im Kulturhaus Hörselgau.

Nach dem Bürgermeisterfasching geht es Samstag, 1. Februar, mit Büttenabend und Sonntag, 2. Februar, mit Büttennachmittag fast nahtlos weiter. Die Faschingsfreunde erwarte ein unterhaltsames Programm von Helga bis „fünfmal B“, Klatsch und Tratsch, Jahresrückblick im Friseursalon und vieles mehr. Die Prinzengarde und das Team von TMR-Radio setzen das Spektakel am Freitag, 7. Februar, mit dem 18. Jugendfasching fort.

Ihren mittlerweile 21. Weiberfasching schieben die „Weinbergschnecken“ am Donnerstag, 20. Februar, an. Mit Kostümfest am 21. und Kinderfasching am 23. Februar ist der Karneval an der Hörsel noch lange nicht zu Ende. Am Aschermittwoch ist zwar wieder alles vorbei, außer bei den Männern zum zwölften Hörselgauer Männerballett-Treffen am Samstag, 14. März.

Siebleben

Beim Siebleber Carnevalsclub „CaCuBaGoSi“ wird zur 49. Session zum Motto „Uns wird´s nicht eng im Land“ der Saal des Bürgerhauses „Vier Jahreszeiten“ hergerichtet: Ein roter Doppelstockbus mit illustren Fahrgästen passiert Stonehenge und das magische Schwert Excalibur, gebannt im Fels, wartet auf die Person, welche in der Lage ist, es heraus zu ziehen, um damit prädestiniert zu sein, den Thron zu besetzen, kündigt Vereinspräsident Eckhard Hunoldt an. Sherlock Holmes ist zu sehen, genau wie „Peter Pan und die verlorenen Kinder“. Das Publikum wird belehrt wie ein moderner Werbespot entsteht. Auch „Alice im Wunderland“ spielt eine Rolle.

Los geht es am Samstag, 1. Februar, 13 Uhr, mit Seniorenfasching. Sonntag, 2. Februar, 14 Uhr, schließt sich der Kinderfasching an. Abendveranstaltungen stehen für Samstag, 8., 15. und 22. Februar jeweils ab 20 Uhr auf dem Plan. Außer der Reihe tanzen die „Menscher“ am Donnerstag, 20. Februar, 20 Uhr, mit eigenem Programm. Karten zu den Veranstaltungen gibt es in der Ahorn-Apotheke und an der Abendkasse.

Unter dem Motto „Indian Summer“ tanzte das WNC-Jugendballett zum Auftakt der Session. Foto: Matthias Wenzel

Catterfeld

Auch der Faschingsclub Catterfeld FCC legt jetzt los. Alle Veranstaltungen finden im Saal der Gaststätte „Schillershöhe“ statt. Der erste Büttenabend steht dort am Samstag, 1. Februar, an, weitere folgen am 8., 15. und 22. Februar; Beginn: 20 Uhr. Kinderfasching ist am Sonntag, 9., ab 15 Uhr und der Seniorennachmittag bereits diesen Sonntag, 2. Februar, 14 Uhr, kündigt Bertram Oßwald, der stellvertretende FCC-Vereinsvorsitzende an.

Weiberfasching heißt in Catterfeld „Lady’s Night“. Die beginnt am Freitag, 7. Februar, 20.30 Uhr.

Die „Schillershöhe“ ist auch das Ziel des traditionellen Rosenmontagsumzug, am 24. Februar, der 14 Uhr in Altenbergen beginnt und in dem Gasthaus mit einer großen Rosenmontagsparty endet.

Eschenbergen

Die Narren des Eschenberger Carneval-Clubs (ECC) starten am Samstag, 1. Februar, um 20.11 Uhr, im Bürgerhaus mit dem Weiberfasching. Das Motto lautet „Heut wird getanzt, heut wird gelacht. Willkommen zur kubanischen Nacht“. Der ECC hat sein eigenes Motto, das diesmal die große Politik aufs Korn nimmt. „Greta, Trump und CO2 & geht uns das am Arsch vorbei?“ fragen die Narren am Samstag, 15. Februar, ab 20.11 Uhr beim ersten Galaabend.

Georgenthal

Georgenthals Karnevalverein feiert 50-jähriges Bestehen. Die GKV-Narren beginnen jetzt ihre Jubiläumssession. Sie richten dieses Jahr auch den Kreiskarnevalsumzug aus, am Sonntag, 16. Februar. Hierzu seien bisher 1000 Aktive gemeldet, berichtete jüngst Vereinssprecher Florian Storch.

Zum Jubiläum gibt es nicht nur ein, sondern zwei Prinzenpaare, welche das närrische Zepter schwingen. Mit Dirk I. und Michaela I. sowie Finlay I. und Aalyah I. habe der Verein vier Karnevalprofis gewinnen können. Im „Klosterhof“ sollen wieder alle bekannten GKV-Ballettformationen über die Bühne wirbeln. Auch ein Höhepunkt aus vergangenen Tagen werde wieder auferstehen. „Natürlich wird dafür gesorgt, dass kein Auge trocken bleibt, wenn unsere Büttenredner in den Ring steigen“, verspricht Storch.

Die Termine in Georgenthal: 1. Februar, 20.11 Uhr: Auftaktveranstaltung (mit Gründungsmitglieder von vor 50 Jahren); 2. Februar, 15 Uhr: Kinderfasching; 7. Februar, 20.11 Uhr: Galaveranstaltung; 8. Februar, 20.11 Uhr: Büttenabend; 16. Februar, 13.11 Uhr: Kreiskarnevalsumzug; 22. Februar 20.11 Uhr: Büttenabend. Zu allen Veranstaltungen gibt es noch Restkarten.