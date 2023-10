Käserei aus dem Kreis Gotha mischt sich unter die Bio-Bäcker

Neun Bäckereien nahmen an der Bio-Brotprüfung teil. Insgesamt bewertete die Jury 35 Brote in den Kategorien: klassisch - traditionell: Mischbrote, Roggenbrote; ernährungsbewusst: Vollkornbrote und Co sowie innovativ: Spezialbrote.

Haina/Weimar. Der Betrieb beteiligt sich an der ersten Thüringer Bio-Brotprüfung. Die besten Thüringer Bäckerinnen und Bäcker werden auf dem Weimarer Zwiebelmarkt gekürt.

Die Hofkäserei der Burgmühle bei Haina mischt sich unter die Bäcker. Sie hat Laibe aus ihrer Backstube zur ersten Thüringer Bio-Brotprüfung eingeschickt. An der Prüfung beteiligen sich neun Bäckereien mit 35 Broten in den Kategorien klassisch & traditionell (Mischbrote, Roggenbrote), ernährungsbewusst (Vollkornbrote & Co) sowie innovativ (Spezialbrote). Die von einer Fachjury gekürten Sieger werden am Sonntag, 15. Oktober, 12 Uhr auf dem Weimarer Zwiebelmarkt geehrt. „Bio-Backen ist Handwerkskunst: Besonders, weil ökologisch herangewachsenes Getreide und weitere Bio-Zutaten ohne die üblichen Zusatz- und Hilfsstoffe in schmackhafte Brote und Backwaren verwandelt werden“, so Elke Sommerfeld vom Ausrichter, Verein Thüringer Ökoherz.