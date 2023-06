Die „Casimirana“ regelte den Gottesdienst

Gotha. Geschichte des Gothaer Landes: Der Landesherr war auch Oberhaupt der evangelischen Kirche im Herzogtum Coburg

Nachdem die Reformation im Gothaer Land Einzug gehalten hatte, galt es, auch die Gottesdienste neu zu ordnen. Anno 1523 gab es erste entsprechende Anordnungen vom Landesherrn. Drei Jahre später wurde dann schon die Messe auf deutsch abgehalten, wurden Lieder auf deutsch gesungen und deutsch gepredigt. Damals erfolgte auch die Trennung der Gottesdienstordnung in Stadt und Land: in den Städten eröffneten Schüler den Gottesdienst mit Gesang, auf dem Land sang das Volk zur Eröffnung. Dann folgten Predigt, das Vaterunser, die Kollekte und der Segen.

Herzog Johann Casimir auf dem Totenbett. Das Schnitzwerk ist auf der Veste Coburg zu sehen. Foto: Heiko Stasjulevics

Weitere Ergänzungen der Gottesdienstordnung gab es in den Jahren 1548 und 1549. 1626 trat die „Casimirana“ in Kraft. Benannt nach Herzog Johann Casimir (1564-1633), der dritte von vier Söhnen Herzog Johann Friedrichs des Mittleren. Nach der Reichsexekution von 1567 (Grumbach´sche Händel) verlor Johann Friedrich die Herrschaft über sein Land und auch seine Freiheit. Mit dem Erfurter Teilungsvertrag von 1572 wurde Johann Casimir das Fürstentum Coburg zugesprochen. Dazu zählten in jener Zeit auch die Städte Eisenach, Gotha und Hildburghausen.

Erfurter Teilungsvertrag spricht Herzog Casimir das Fürstentum Coburg zu

Casimir regierte in Coburg allein. Unter ihm erlebte die Stadt eine erste kulturelle Hochzeit mit einer regen Bautätigkeit. Das Stadtschloss wurde im Stil der Renaissance umgebaut, die ehemalige Burg Callenberg zum prachtvollen Jagdschloss erweitert, die Veste Coburg zur Landesfestung und die Burg Tenneberg, oberhalb von Waltershausen, zwischen 1612 und 1622 zum Jagdschloss umgebaut.

Die alte Statue der Anna, der ersten Frau Casimirs, befindet sich in der Gothaer Myconiusschule. Foto: Heiko Stasjulevics

Der Herzog erließ auch eine neue Kirchenordnung für die lutherische Landeskirche mit ihm als „summus episcopus“. Damit führte er das landesherrliche Kirchenregiment als Oberhaupt des evangelischen Kirchenwesens in seinem Territorium.

Dieses Regiment kam dem Amt eines Bischofs gleich. Als oberste Behörde für Justiz und Kirche, errichtete er in Coburg 1589 ein Hofgericht, ein Sondergericht für Adlige, ein Appellationsgericht, auch Berufungsgericht genannt, sowie einen „Schöppenstuhl“ (Gerichtshof). 1593 folgte ein Konsistorium (Kirchenbehörde).1615 war durch den berühmten Johann Gerhard (1582-1637), damals Generalsuperintendent zu Coburg, eine neue Kirchen-Agenda verfasst worden. Bereits 1613 hatte der Herzog auf Bitten der Untertanen, die Anfertigung einer solchen Ordnung ins Auge gefasst und Johann Gerhard mit der Ausfertigung beauftragt. Dem Herzog gefiel Gerhards Werk so gut, dass er dem Kirchenmann beim Weggang nach Jena 200 Taler vermachte.

Männer mussten wie die Frauen beim Abendmahl knien

Die „Casimirana“ bildete dann einen Wendepunkt in der Gottesdienstordnung, auch im Gothaer Land. Sie hatte lange Bestand. Im Jahre 1640, noch tobte der Dreißigjährige Krieg, erbte Ernst der Fromme (1601-1675) das Gothaer Land und begründete das Herzogtum Sachsen - Gotha. Er hielt an der „Casimirana“ im Wesentlichen fest, ließ jedoch die noch wenigen lateinischen Gesänge abschaffen und sorgte dafür, dass auch Männer beim Abendmahl knien mussten und nicht nur die Frauen. Gerhards Agenda folgten 1685, 1755 und 1790 weitere Reformen bei den Gottesdienstordnungen im Gothaer Land. Die „Casimirana“ besaß im Grunde zu ihrer Zeit eine wichtige Funktion für die evangelische Kirche, ganz im Sinne Luthers.

Als im September 1788 Josias Friedrich Christian Löffler (1752-1816) Generalsuperintendent in Gotha wurde, war die alte „Casimirana“ noch gültig, zeigte aber deutliche Defizite. Im Jahr des Wartburgfestes 1817 wollten dann die „gothaischen Landstände“ eine einheitliche Kirchenordnung. Sie überzeugten die herzogliche Regierung davon, dass die alte Kirchenordnung nicht mehr angemessen und zeitgemäß ist. Teilweise wurde sie sowieso nicht mehr befolgt. Die Kirchenordnung wurde deshalb erneut überarbeitet, mit einer neuen Liturgie versehen und trat im Mai 1818 in Kraft, so der Pfarrer Heß aus Seebergen im Jahre 1882.