Die ersten Vorboten des Gothaer Weihnachtsmarkts stehen auf dem Hauptmarkt

Gotha. Mit dem großen Schwibbogen fängt es an. Zwei 20 Meter hohe Tanne werden auf dem Hauptmarkt Gotha aufgestellt.

Es ist nämlich nicht mehr lange bis zum Fest. Die ersten Vorboten darauf zeichnen sich in Gothaer Innenstadt deutlich sichtbar ab Der Aufbau des Gothaer Weihnachtsmarkts hat begonnen. Wie auch im vergangenen Jahr wird der untere und der obere Hauptmarkt dafür genutzt.

Einer der Höhepunkte ist wieder der gemütliche Fahner Schwibbogen. „Wir haben uns in diesem Jahr eine Reihe von neuen, schönen Ereignissen einfallen lassen’“, sagt Maik Hinkel von der MSE Projektentwicklung Vermarktung GmbH Co. KG, die den Weihnachtsmarkt ausrichtet. Eine Reihe neuer Stände soll hinzugekommen. Auch noch mehr weihnachtliche Dekoration werde es geben. Alles das werde in den nächsten zwei Wochen aufgebaut. Am Montag, dem 27. November, ist dann um 18 Uhr die feierliche Eröffnung. „Bis dahin haben wir noch eine ganze Menge zu erledigen“, weiß Maik Hinkel. Dennoch bleibt er gelassen. Er war auch schon in den vergangenen Jahren in Gotha für den Weihnachtsmarkt verantwortlich. Dieses Jahr hatte Hinkel erstmals federführend auch das Ausrichten des Handwerker- und Spezialitätenmarkts beim Internationalen Metallgestalter-Treffen in Gotha übernommen

Am Donnerstag und Freitag sind die zwei großen Weihnachtsbäume in die Hülsen auf dem sanierten oberen und unteren Hauptmarkt gestellt worden. Die etwa 20 Meter hohen Rottannen mit einem Kronendurchmesser von acht bis zehn Meter kommen aus einem Privatwald nahe der Schmalwassertalsperre in Tambach-Dietharz. Sie sind in 739 Metern Höhe an der Gräfenhainer Straße gewachsen. Den Transport mit Tieflader hat die Firma Universal-Spedition aus Gotha übernommen, Baumpartner aus Erfurt das Fällen, Verladen und Aufstellen Autokrane Wagner aus Wechmar.