In Gotha Gastronomie zu betreiben ist nicht einfach. Um so mehr freue ich mich über jeden, insbesondere wenn er es in der Innenstadt versucht. Die ist nur attraktiv, wenn sie fast keine Leerstände kennt.

Doch gibt es Leerstände schon und es drohen weitere, wenn Geschäfte in die Altstadtgalerie an der Gartenstraße wandern und sich nicht bald Ersatz findet. Gastronomie also gern, auch weil sie die avisierten günstigeren Möglichkeiten, öffentliche Flächen wie die Inseln am Hauptmarkt zu nutzen, gut umsetzen könnte.

Drei neue Ideen wurden kürzlich Wirklichkeit. In der ehemaligen Aroma-Salatbar ist seit dem 1. Oktober eine Weinbar mit einer neuen Betreiberin etabliert. Ein Teil der Speisen, die dort vorher gekocht wurden, sind beim Vorgänger glücklicherweise in der Kaffeerösterei Ottimo in der Gartenstraße weiter zu haben.

Im Cineplex-Kino gibt es seit dem 1. Oktober Burger Monkeyz. In der Erfurter Straße in den Räumen der Tanzschule Duparré ist seit dem 16. Oktober die Barokoko eröffnet. Aus meiner Sicht alles originelle Angebote. Doch kaum begonnen, werden die mutigen Investoren durch die Corona-Bestimmungen wieder ausgebremst. Wir sollten sie unterstützen, soweit es einen Verkauf außer Haus gibt.