Gotha: Die Gewinner am 22. Dezember

Die Gewinnerlosnummern des Lions-Adventskalenders für den 22. Dezember lauten:

1031 – Massage-Gutschein (Wert 27 Euro)

603 – Restaurant-Gutschein (Wert 50 Euro)

848 – Gutschein (Wert 250 Euro)

Der Gotha-adelt-Laden am Hauptmarkt 40, wo die Geschenke abgeholt werden sollen, bleibt bis mindestens 10. Januar geschlossen. Es können jedoch bis 23. Dezember unter Telefon: 03621/510 450 Termine zur Übergabe vereinbart werden. 32 Sponsoren aus der Kreisstadt und dem Landkreis Gotha unterstützen die Kalender-Aktion. Den Erlös setzt der Lionsclub Gotha diesmal für den Verband der Behinderten Gotha, die Initiative „BiGeisterung“ für Basketball in Gotha, eine Schule, ein Waisenhaus und eine Physiotherapie in Tansania sowie die Ruanda-Hilfe eines Pfarrers aus Ruhla ein.