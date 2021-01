Die Heiligen Drei Könige von Döllstädt

Evelin und Werner Eschert baut alle Jahre wieder in ihrem Heimatmuseum eine Krippe in der Torfahrt auf.

Döllstädt. Der Dreikönigstag, 6. Januar, erinnert an die Ankunft der Weisen in Bethlehem. In Döllstädt stehen die Heiligen Drei Könige in der überdachten Tordurchfahrt des Hofes von Evelin und Werner Eschert - fast lebensgroß.

Die Eheleute schmücken mit Krippenfiguren seit Beginn der Adventszeit ihren Hof am Ortsrand des Fahner-Dorfes. Maria und Josef, das Jesuskind in der Krippe, dazu Hirten, Engel und die heiligen drei Könige.

Escherts haben das ehemalige landwirtschaftliche Anwesen mit Scheune und Stallungen in eine große Heimatstube verwandelt. Das Spektrum der Ausstellungsstücke reicht von Regalen bestückt mit Tonkrügen, Kuchenbrettern an Wänden bis zum Eisenbahnerhäuschen, das einstmals an einem Bahnübergang stand, jetzt in Escherts Garten.

Ihre große Weihnachtskrippe stellen sie immer vor Beginn der Adventszeit auf, um sich und Besucher zu erfreuen. Doch während der zurückliegenden Corona-Wochen war der Besuch des Heimatmuseums nicht möglich. Escherts haben dennoch eine Möglichkeit gefunden, dass jedermann ihre Krippe sehen kann. „Wir öffnen das Tor“, sagt Evelin Eschert. Es bleibe immer jemand davor stehen und blicke entzückt auf das Standbild. Für Kinder gibt es dann etwas Süßes. Ist das Tor geschlossen, drückt der eine oder andere Spaziergänger auf die Hausklingel und das Hoftor öffnet sich.

Die Krippenfiguren hat Werner Eschert nach der Wende im Eichsfeld erworben. Sie sind aus Hartplastik und romantisierend gestaltet. „Das hat mir so gut gefallen, da habe ich mir gedacht, das kaufst du dir“, erinnert er sich gut. Die Krippe bildet seither in der Advents- und Weihnachtszeit das Herzstück der Ausstellung des privaten Heimatmuseums. Werner Eschert hat es eigenhändig aufgebaut und eingerichtet, Stück für Stück des breit gefächerten Inventars gesammelt.

Die Krippe steht zwischen Nussknackern und Räuchermännchen. Das weihnachtliche Idyll wird umrahmt von Ansichten historischer Gebäude, die einst in und um Döllstädt standen. Der Blick fällt zum Beispiel auf das ehemalige Küttner'sche Gütchen des Gothaer Herzoghauses. Ein Fantasiebild stellt die längst verfallene Burg von Landgraf Heinrich Raspe im Ort dar. Auch an die ehemalige Döllstädter Mühle erinnert ein Wandbild. Ein Freund habe das gemalt, sagt Eschert, der selbst ein gelernter Maler ist. „Meine Mutter hat gesagt: Werde Maler, da hast du immer was zu tun.“ Der heute 75-Jährige folgte ihrem Ratschlag, wechselte dann aber in die Altenpflege. Seine gleichaltrige Ehefrau Evelin leitete 40 Jahre das Döllstädter Altenheim.

Als Eschert erwerbsunfähig wurde, konzentrierte er sich auf den Aufbau seines Heimatmuseums. In Vor-Corona-Zeiten versammelten sich dort Einwohner und Gäste zum Adventskalender bei Glühwein und Krippe. Das sei aber schon im Jahr vor dem Ausbruch der Pandemie ausgefallen, bedauert Evelin Eschert. Ungeachtet dessen haben sie ihre Krippe wieder aufgebaut. Wenn sie die Figuren samt Heilige Drei Könige nach dem 6. Januar abbauen, beginnt bei Escherts die Vorfreude auf die nächste Adventszeit.