Urlaub im Garten. Ich sitze bei Freunden, und das Gartenhaus ist von einer dichten Rosenwand bewachsen. Kletterrosen und Strauchrosen stehen dort in verschiedenen Farbvarianten. Manche schon verblüht und andere sammeln noch Kraft, um im Herbst zu blühen. Es ist einfach prächtig anzuschauen. Ich versuche das gerade in klein am Pfarrhaus – gar nicht so einfach. Meine Rosen sind bedroht von manchem Schädling, brauchen viel Pflege. Aber belohnen die Mühe mit üppigen Blüten.

Vielleicht hat der Kirchenlieddichter Gerhard Tersteegen an eine Rose gedacht, als er vor fast 300 Jahren die Worte fand:

Du durchdringest alles;

lass dein schönstes Lichte,

Herr, berühren mein Gesichte.

Wie die zarten Blumen

willig sich entfalten

und der Sonne stille halten,

lass mich so

still und froh

deine Strahlen fassen

und dich wirken lassen.

(Evangelisches Gesangbuch EG165,6)

Wir kennen die Rose als ein Bild für die Liebe. In allen ihren Facetten drückt das Rot der Blüte das Gefühl der innigen Verbundenheit aus. Im Lied Tersteegens wird die „Hochzeit“ zwischen Licht und Blüte beschrieben. Das Sonnenlicht streichelt die Knospe und die nimmt es auf und tankt Energie, um langsam, „still und froh“ ihre Schönheit zu entfalten. Es braucht die zärtliche Berührung durch Gottes Licht, sonst wird sie sich nicht in ihrer ganzen Pracht zeigen. Eine Knospe ohne Licht bleibt verschlossen. Wenn sie voll erblüht ist, dann ist sie auch eine Freude für alle, die sie sehen können.

Für Tersteegen wird die Rose zum Bild unserer Beziehung zu Gott, ein Bild für die Schönheit des Glaubens. Licht zum Blühen geschenkt bekommen und mit den Blüten andere zu erfreuen. Jeder, der Rosen züchtet und pflegt, weiß, wieviel Aufwand damit verbunden ist. Und die perfekte Rosenwand im Garten meiner Freunde liegt wohl nahezu außerhalb meiner Möglichkeiten.

So ist es auch mit unserem Glauben. Er unterliegt dem Wechsel der Jahreszeiten, aber selbst im Winter sind noch die Triebe vorhanden, aus denen neue Blüten hervorgehen. Im Winter, wenn der Glaube nicht blüht, dann braucht er Schutz und darf im Frost nicht gewaltsam beschnitten werden. Wenn aber die Blütenpracht in freundlicheren Tagen voll ausgebildet ist, dann können wir davon weitergeben, und als Strauß oder als Zimmerschmuck die Herzen erwärmen.

Deshalb wünsche ich Ihnen Tage voller Rosen und Schönheit.