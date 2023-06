Die junge Minka braucht ein neues Revier

Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Das Kätzchen wurde vom Veterinäramt ins Tierheim eingewiesen

Von den elf vor einer Woche vorgestellten Langhaar-Katzenmischlingen konnte eine Mieze inzwischen vermittelt werden. Zehn warten noch auf nette Menschenfreunde. Es ist also genügend Auswahl vorhanden.

Heute soll das Kätzchen Minka eine Chance bekommen. Minka kam auf Anweisung des Veterinäramtes in den Tierschutz. Die Schöne wurde im Mai 2021 geboren und lebte bisher ohne Artgenossen in einer Wohnung. Für sie wird ein Zuhause ohne Artgenossen gesucht, weil sie sich erst an sie gewöhnen müsste. Das könnte sie zum Beispiel, wenn man sie langsam an Freigang gewöhnt. So ein junges Kätzchen kann sich noch an ein richtig normales Katzenleben anpassen, was es bisher nicht hatte. Mit Menschen hat Minka keine Probleme, sie ist lieb und verschmust. Kinder hat sie bisher nicht kennen gelernt. Das könnte man aber probieren, meint Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß.

In der „Arche Noah“ wurde Minka kastriert. Es wäre sehr schön für sie, bald ein neues Revier zu finden, in dem es ihr gut geht und sie sich zu Hause fühlt.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon 03621/755425