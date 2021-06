Die Linke: Cornelia Wanderer ist Kandidatin für die Bundestagswahl im Wahlkreis 192

Gotha. Die Linken des Kreises Gotha und des Ilm-Kreises nominieren Cornelia Wanderer auf der Aufstellungsversammlung in Gotha.

Cornelia Wanderer will für die Linken in den Bundestag. Die Stadträtin aus Plaue ist am Dienstag zur Aufstellungsversammlung der Kreisverbände Gotha und Ilm-Kreis mit 87,5 Prozent als Direktkandidaten des Wahlkreises gewählt worden. Die 58-Jährige war die einzige Bewerberin. Von den 32 Delegierten im Saal des Hotels Der Lindenhof Gotha votierten 28 für sie, vier enthielten sich der Stimme. Wegen der Pandemie hatten beide Kreisverbänden nach ihrer Mitgliederstärke dazu Delegierte entsandt. Der Linke-Kreisverband Gotha zählt derzeit 175 Mitglieder, der des Ilm-Kreises 208.

Eine Uhr für den Weg nach Berlin

Die frisch nominierte Direktkandidatin erhielt von den beiden Kreisvorsitzenden Anke Hofmann-Domke (Ilm-Kreis) und Doris Wiegand (Gotha) Blumen eine Armbanduhr mit rotem Band.

Denn von nun an werden ihr politische Arbeit, Wahlkampf und Versammlungen viel Zeit abfordern, sagt Hofmann-Domke. Sie weiß das aus eigenem Erleben. Hofmann-Domke war zur Bundestagswahl vor vier Jahren als Direktkandidatin für die Linken im Wahlkreis 192 angetreten. Nun will Cornelia Wanderer das Mandat erringen.

Seit 2007 gehört sie der Partei Die Linke an. Cornelia Wanderer war Wahlkreismitarbeiterin, ist kommunalpolitisch aktiv im Stadtrat Plaue. Sie engagiert sich bei der IG Metall und Mobit, der mobilen Beratung, die sich in Thüringen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus und für demokratische Werte einsetzt.

Die Genossen seien an sie herangetreten, ob sie sich eine Bundestagskandidatur vorstellen könne. Nach kurzem Nachdenken habe sie zugestimmt, auf die große politische Bühne zu treten. Die ehemalige Mitarbeiterin der Krankenkasse AOK möchte ihre Schwerpunkte in der Pflege-, Gesundheits- und Rentenpolitik setzen.

Kandidaten für die Landtagswahl indes noch nicht bestimmbar

Der Gothaer Kreisverband hätte die Aufstellungsversammlung gerne mit der Nominierung seiner drei Kandidaten für die Landtagswahl verbunden. Da es aber noch nicht zu der für 2021 vereinbarten Auflösung des Parlaments nach Artikel 50 der Thüringer Verfassung kommen ist, ist das noch nicht möglich. Die Kandidaten dürfen erst nach dem Auflösungsbeschluss aufgestellt, stellt Harald Roth, Schatzmeister des Gothaer Kreisverbands, klar.

Doris Wiegand aus Gotha führt seit Januar den Kreisverband der Linken im Kreis Gotha amtierend. Sie hat den Vorsitz von Sophie Erdmann übernommen, die das Amt etwa ein Jahr innehatte. Aus beruflichen Gründen habe Erdmann den Vorsitz niedergelegt.