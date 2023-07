Die Matadors aus Waltershausen rocken im „Spatz“

Watershausen. Oldie-Band 1964 von Robert Albracht und Manfred Meier gegründet

Die bekannte Waltershäuser Rockband „The Matadors“ spielt am Samstag, 21. Juli, ab 21 Uhr in der Kulturkneipe „Spatz“, in der August-Bebel-Straße in Waltershausen. Die Band um den Walterhäuser Gärtnermeister Manfred Meier ist die erste und dienstälteste Rockband der Stadt und begeistert seit fast 60 Jahren ihre Fans. 1964 wurde die Band von Robert Albracht und Manfred Meier als Schülerband gegründet, damals noch unter dem Namen „Romantics“.

Zahlreiche Umbesetzungen im Laufe der Jahre

Vier Jahre später entstand daraus die heutige Band „The Matadors“. Der damals schon renommierte Schlagzeuger Eckehard „Ecki“ Gedicke war dazu gestoßen. Doch Robert Albracht, inzwischen zu einem genialen Gitarristen herangereift, verließ Waltershausen, wurde Berufsmusiker in Weimar und Berlin.

Zahlreiche Umbesetzungen folgten im Laufe der Jahrzehnte. Zur Band gehören neben dem Gründungsmitglied Manfred Meier (Bass), Eckhard „Ecki“ Gedicke (Lead Vocals & Drums) sowie Gerhard Grobe (Lead Gitarre, Vocals). Das Repertoire besteht aus ausgewählten Cover-Titeln der letzten Jahrzehnte, ob Rock’n’Roll, deutsche Hits oder moderne Klassiker.