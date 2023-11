Die Menschen in der Ukraine rechnen mit einem harten Winter, Gothaer Verein bereitet Hilfstransport vor

Gotha. Die Ukrainefreunde Gotha bitten um Sach- und Geldspenden. Für Kinder sollen wieder Weihnachtspäckchen auf die Reise gehen.

Den Menschen in der Ukraine stehen schwere Monate bevor, sagt Dietrich Wohlfarth. Der Vorsitzende der Ukrainefreunde Gotha ruft zu humanitärer Hilfe für die Ukraine zu Weihnachten und in den Wintermonaten auf. „Der Leiter unserer Partnerorganisation, Igor Shlonchak, hat uns gebeten, auch im zweiten Kriegswinter zu helfen“, so Wohlfarth.

Zivile Bevölkerung leidet unter dem Krieg

Den Menschen in der Ukraine stünden schwere Monate bevor. Russland werde wieder bewusst die Energieinfrastruktur des Landes angreifen. Immer wieder komme es zu Beschuss der zivilen Bevölkerung, schreibt Igor Shlonchak. „Vor nicht allzu langer Zeit ereignete sich in unserer Gegend – in Tscherkassy – ein Terroranschlag. Fünf Raketen flogen über mein kleines Dorf. Vier von ihnen wurden abgeschossen. Wir fühlen uns nicht sicher. Aber auch wir wollen unser Heimatland nicht verlassen.“

Die Region Mykolajiw, die im Süden der Ukraine liegt, leide immer noch unter russischem Beschuss. In der Regel wurden Infrastruktureinrichtungen, Wohnquartiere und Energieanlagen in Mitleidenschaft gezogen, so Shlonchak weiter.

Die Päckchen aus Gotha sorgten auch im vergangenen Jahr für Freude. (Archivbild) Foto: Igor Shlonchak

Die Hilfsgüter aus Gotha sollen Familien in Kriegsgebieten, Flüchtlingsfamilien, alten und armen Menschen sowie Behinderten zu Gute kommen. Um folgende Güter wird gebeten: Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Tee, Zucker, Kaffee, Wurst- und Fleischkonserven, Süßwaren, Frucht- und Gemüsesäfte, Brotbackmischungen, Sonnenblumenöl, Doseneintopf, Margarine, Trockenfrüchte.

Gebraucht werden auch Windeln für Kinder und Erwachsene, Waschpulver, Geschirrspülmittel, Shampoo, Duschgel, Seife. Weitere Details auch zum Spendenkonto finden sich im Internet: www.ukrainefreunde-gotha.de.

Annahme der Spenden ist in der Evangelischen Regelschule, Langensalzaer Straße 72-76, jeweils Samstag 25. November, 2. und 9. Dezember von 10 bis 12.30 Uhr

Für Waisen und Flüchtlingskinder, Kinder in Kriegsgebieten sowie aus besonders bedürftigen Familien soll es wieder eine Weihnachtspäckchen-Aktion geben. „Zum ukrainischen Weihnachtsfest wollen wir damit Weihnachtsfreude in Kinderherzen bringen“, so Wohlfarth. Informationen zum gewünschten Inhalt gibt es ebenfalls auf der Internetseite des Vereins.

Die Päckchen werden im Weltladen, Jüdenstraße 40, vom 7. bis 24. November jeweils Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie in der Evangelischen Regelschule nur am Samstag, 25. November, angenommen.