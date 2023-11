Die „Moskitos“ des Förderzentrums Gotha erhalten einen Preis

Gotha. Die Schülerzeitung der Lucas-Cranach-Schule erhält den Schülerzeitungspreis für Thüringen in der Kategorie „Förderschulen“.

Die Schülerzeitung „Moskito“ der Lucas-Cranach-Schule hat den Schülerzeitungspreis für Thüringen in der Kategorie „Förderschulen“ bekommen. Das teilt Schulsozialarbeiter Martin Hahn des Diakoniewerkes Gotha mit. Er leitet das Projekt an der Schule.

Überreicht wurde der Preis an die fünf Redakteurinnen und Redakteure der Zeitung von Mitarbeitern des Kultusministerium und vom Verein Mit Medien. Der Preis ist mit 200 Euro für die Arbeit der Schülerzeitung dotiert. Die Schüler waren sehr überrascht über den Preis und haben sich riesig gefreut, berichtet Martin Hahn. Beim Produzieren der Zeitung sind die Förderschüler von der Druckerei Hergel aus Warza und der Stiftung Bildung, die die Schülerzeitung schon seit Bestehen mit fördert, unterstützt worden.

Im vergangenen Jahr erhielt das Förderzentrum den Förderpreis der Funke Mediengruppe und in diesem Jahr den Schülerzeitungspreis in der Kategorie Förderschule. Das sei „eine tolle Leistung“, hieß es anerkennend in der Laudatio, so Hahn.

In der prämierten Ausgabe des „Moskito“ haben die Schülerredakteure das Thema Umwelt und die Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und ihre Mitschüler zum Handeln aufgefordert. Insbesondere die Seiten zum Wasserverbrauch mit den wichtigen Informationen, der Schulumfrage und dem Faktencheck habe die Jury beeindruckt.

Unter der Rubrik „Moskito Schule“ haben sie sich auch schulinternen Themen wie Streitschlichter gewidmet. Das wird nicht nur bildlich vorgestellt, vor allem schreiben sie, wie ein Streit beendet werden kann. Unterhaltungsseiten wie Lifestyle, Sommerrezepte, Ferientipps und die Witze-Ecke runden laut Juroren die ausgezeichnete Zeitung ab.