Die Narren haben im Kreis Gotha in Karnevalshochburgen wieder das Sagen

Vergebene Mühen: Mit vollem Einsatz und Ziehen an Fäden versucht Steffen Fuchs in die Brezel zu beißen. Bürgermeister Michael Brychcy sieht genüsslich zu. Am Ende verlieren sie das Spiel gegen die Karnevalsturner Waltershausen und den Rathausschlüssel an die Narren.