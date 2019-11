Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die „Neue Welt“ mit kraftvollen Klangwelten

Es war ein Abend der großen Klänge. Unter dem Motto „Grüße aus der Neuen Welt“ entfaltete die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach unter ihrem Chefdirigenten Markus Huber große Klänge in prachtvollen Bildern.

Überragend und überraschend zugleich war die Begegnung mit dem Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 35 von Erich Wolfgang Korngold. Dieser Komponist war 1934 in die USA eingeladen worden und nahm die amerikanische Staatsbürgerschaft an. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit war dort zunächst die Filmmusik, mit der er sich hohes Ansehen erworben hatte. Die Rückbesinnung auf seine frühen klassischen Kompositionen führte dazu, dass er in späteren Orchesterwerken und Solokonzerten eigene Themen aus solchen Filmmusiken verarbeitete.

Solche Anklänge waren in Korngolds Violinkonzert unüberhörbar. Bereits der erste Satz „Moderato nobile“ brachte einen bildhaften Wechsel von ruhigen Themen und vorwärts drängenden, wild tanzenden Kadenzen, die von dem großartigen Geiger Linus Roth meisterlich dargeboten wurden. Mit sattem Ton gestaltete er selbst die hohen Lagen, und er faszinierte in einem perfekten Zusammenspiel mit dem von Markus Huber souverän geleiteten Philharmonikern.

Träumerisch leitete das Orchester den zweiten Satz „Romance: Andante“ ein, dessen Stimmung von der Solovioline zum „Dahinschmelzen“ in großen Melodiebögen aufgegriffen wurde – der Film ließ grüßen! Doch auch hier gab es wieder wild bewegte Passagen, die der Solist virtuos zelebrierte, bevor er beseelt mit dem Orchester in ein sphärenhaftes Satzende mündete.

Der dritte Satz „Finale: Allegro assai vivace“ ließ durch den mächtigen Orchestersound erneut die Herkunft aus einer Filmkomposition erkennen. Zarte Stellen der Violine wechselten sich mit wahnwitzigen Figuren ab, die sich Solist und Orchester gegenseitig zuwarfen und die schließlich in einem markanten Schlussakkord endeten.

Jubelnder Applaus mit Bravorufen dankte Linus Roth für diese bravouröse Leistung, in den auch zu Recht das Orchester mit einbezogen wurde. Seine technisch perfekt dargebotene Zugabe, ein Satz aus einer Partita G-Dur von Johann Sebastian Bach, wurde von Roth wie ein Gesang ausgespielt.

Begonnen hatte der Konzertabend mit kurz gehaltener Musik von Nino Rota aus dem Film „Romeo and Juliet“, im Arrangement von Patrick Russ und Juri Lebedev. Die aneinander gereihten einzelnen Songs wurden dabei von Markus Huber mit ausladenden Bewegungen in Fluss gehalten, so dass auch hier musikalische Bilder bis hin zu einem verklingenden, fast abrupten Ende entstehen konnten.

Antonín Dvořáks Sinfonie Nr. 9 e-Moll „Aus der Neuen Welt“ lässt sich auf unterschiedliche Weise deuten, auch im Hinblick darauf, dass sich der Komponist bei seinem dreijährigen Aufenthalt in den USA durch Henry Wadsworth Longfellows Indianer-Epos „Song of Hiawatha“ zu diesem Werk inspiriert worden sei. Darauf wies auch Chefdirigent Markus Huber in seiner wieder sehr gelungenen und anschaulichen Konzerteinführung hin.

In den vier Sätzen schuf Huber mit der Thüringen-Philharmonie kraftvolle, überaus mitreißende Klangwelten. Bezeichnend war dabei auch die innere motivische Verbundenheit der einzelnen Sätze. Sie wurde durch das Orchester auf glänzende Weise herausgearbeitet.

Anhaltend stürmischer Beifall des Publikums gab es am Ende für Dirigent und Orchester. Einzeln bedankte sich Huber bei den Instrumentalsolisten der Philharmonie für ihren Einsatz, ganz besonders verdiente sich dabei Ulrike Gruner (Englischhorn) ihren Sonderbeifall, denn ihr berühmtes, sehnsuchtsvoll angestimmtes Solo im zweiten Satz „Largo“ kam auf wunderbar berührende Art und Weise herüber.