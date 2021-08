Die Ohrdrufer Bache in Diensten der Hohenloher

Christin Zander mit dem digitalen Kulturreiseführer mit dem Thema Bach in Ohrdruf und Wechmar, im Hintergrund der Turm der Michaeliskirche, an der Johann Christoph Bach Organist war.

Ohrdruf. Cantoren oder Organisten der Musikerfamilien prägten über Generationen die Musiklandschaft der Region

Mit der im Jahr 1690 erfolgten Bestellung Johann Christoph Bachs (1671-1721) zum Organisten der Ohrdrufer St. Michaeliskirche begann die bis ins 19. Jahrhundert reichende Reihe der aus der Bachfamilie stammenden Amtsträger in hohenlohischen Diensten.

Johann Christoph Bach und seine Nachfahren fanden nicht nur in der Obergrafschaft Gleichen, die nach Aussterben des Herrschergeschlechts im Jahr 1631 an die Reichsgrafen und späteren Fürsten von Hohenlohe gelangt war, sondern auch im hohenlohischen Kernland an Jagst und Kocher Anstellung im Kirchen- und Schuldienst oder bei Hofe.

Die meisten der in hohenlohischen Diensten stehenden Ohrdrufer Bache waren als Cantoren oder Organisten tätig, Ämter, die in der Regel auch mit dem Schuldienst verknüpft waren. Sie wurden aber auch als Diacone, Pfarrer, Tafeldecker oder Hofmeister ins Amt berufen.

Als Bedienstete bei Hof oder im Kirchen- und Schuldienst war ihnen in der Rangordnung der Gesellschaft ein fester Platz zugewiesen. Für sie galt eine festgelegte Kleiderordnung. Beispielsweise gehörten Perücke, Mantel und Degen in der Obergrafschaft Gleichen bis ins 18. Jahrhundert zur Amtstracht der Lehrer.

Voraussetzung für die Übernahme eines Organisten- oder Cantorenamtes waren treffliche musikalische Fähigkeiten. So wurde der im Sterbeeintrag von 1721 als „optimus artifex“ bezeichnete Johann Christoph Bach von dem berühmten Organisten Johann Pachelbel ausgebildet. Sein Sohn Johann Bernhard Bach vervollständigte seine musikalischen Fähigkeiten bei seinem Onkel Johann Sebastian Bach in Weimar und Köthen.

War die Übernahme des Amtes als Mägdlein- oder Knabenschuldiener sowie der unteren Classen des Lyceums auch ohne Studium möglich, so wurde dieses aber für die höheren Ämter am Lyceum vorausgesetzt. Den Absolventen eines theologischen Studiums stand zudem auch der Weg ins Predigtamt offen. In finanzieller Hinsicht bedeutete die Übernahme eines niedrigen Amtes im Kirchen- und Schuldienst wohl nicht mehr als eine existenzielle Absicherung. Einmal errungene Besoldungsadditionen wurden bei der Neubesetzung der Stellen meist wieder gestrichen und mussten neu erstritten werden.

Johann Christoph Ludwig Bach, der 1753 als Säugling beim großen Ohrdrufer Stadtbrand schwer verletzt wurde, hatte ein trauriges Schicksal zu tragen. Obwohl er Jura in Jena studiert und sechs Jahre unentgeltlich in der Ohrdrufer Canzley Schreibdienste verrichtet hatte, führten seine Bewerbungen um ein Amt in der Canzley oder den Kirchnerdienst an St. Michaelis nicht zu einer Anstellung. Im Jahr 1792 wurde er lediglich dem Mägdleinschuldiener Nicolaus Andreas Franck, seinem Schwager, als Adjunctus zur Seite gestellt. Doch schon im folgenden Jahr verstarb Johann Christoph Ludwig. Daraufhin unterstützte seine Schwester Johanna Clara Christina Franck geb. Bach ihren Mann im Amt des Mägdleinschuldieners. Nach dessen Tod im Jahr 1796 wurde sie dann offiziell zum Schuldienst an der Ohrdrufer Mägdleinschule bestellt.

Stefan Antweiler konzentriert sich in seiner musikwissenschaftlichen Arbeit auf die Kirchenmusik und die höfische Musik des 18. und 19. Jahrhunderts. Unter anderem gelang es ihm, den in Vergessenheit geratenen Hofkapellmeister und Komponisten W. E. Scholz, der am Hof des Fürsten August zu Hohenlohe-Oehringen tätig war, wieder ins Bewusstsein zu rufen, seine Instrumentalkonzerte als Ersteditionen herauszugeben und dessen Biographie samt Werkeverzeichnis zu erstellen.Zur Zeit bereitet Antweiler eine Veröffentlichung zu den Musikern der Ohrdrufer Bache vor, in der er die neuen Erkenntnisse seiner Recherchen zu Johann Christoph Bach und seinen Nachfahren im 18. Jahrhundert dokumentiert.

Das 95. Bachfest der Bachgesellschaft wird in Ohrdruf und Gotha ausgerichtet. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das ursprüngliche Programm komprimiert und auf den 26. bis 29. August 2021 reduziert werden.

Die Ohrdrufer Bache mit ihren Ämtern, die sie in Diensten der hohenlohischen Herrschaft ausübten

Johann Christoph Bach (1671-1721): Organist an St. Michaelis (Ohrdruf), später auch Praeceptor der VI. Classe, dann der V. Classe am Lyceum (Ohrdruf)

Tobias Friedrich Bach (1695-1768): Organist an St. Trinitatis (Ohrdruf), Schuldiener (Pferdingsleben 1720/21)

Joh. Bernhard Bach (1700-1743): Organist an St. Trinitatis und an St. Michaelis (Ohrdruf).

Joh. Christoph Bach (1702-1756): Cantor und Praeceptor der III. Classe des Lyceums (Ohrdruf).

Joh. Heinrich Bach (1707-1783): Neuensteinischer Hofdiscantist, Schulmeister der Teutschen Schule und Cantor (Öhringen).

Joh. Andreas Bach (1713-1779): Tafeldecker (Langenburg), Organist und Succentor an St. Trinitatis sowie Knabenschuldiener (Ohrdruf), dann Organist an St. Michaelis und später auch Praeceptor der V. Classe des Lyceums (Ohrdruf).

Philipp Christian Georg Bach (1734-1809): Cantor und Praeceptor der III. Classe des Lyceums (Ohrdruf), Diacon an St. Trinitatis (Ohrdruf), Pfarrer (Werningshausen)

Joh. Georg Friedrich Bach (1736-1818): Hofmeister (Langenburg).

Ernst Carl Gottfried Bach (1738-1801): Mägdleinschuldiener (Wechmar), später Cantor und Knabenschulmeister (Wechmar), dann Cantor und Praeceptor der III. Classe des Lyceums (Ohrdruf)

Augustin Tobias Bernhard Bach (1740-1789): Praeceptor (Langenburg)

Joh. Christoph Georg Bach (1747-1814): Organist an St. Michaelis (Ohrdruf)

Ernst Christian Bach (1747-1822): Cantor und Knabenschuldiener (Wechmar)

Johanna Clara Christina Bach (1750-1802): Lehrerin an der Mägdleinschule (Ohrdruf)

Joh. Christoph Ludwig Bach (1753-1793): Adjunctus an der Mägdleinschule (Ohrdruf).

Joh. Christian Bach (1771-1835): Caplan (Langenburg)

Nach der Mediatisierung der Reichsstände zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren außerdem noch Ernst Carl Christian Bach (1785-1859) als Pfarrer und späterer Superintendent, Friedrich Bernhard Christian Theodor Bach (1819-1862) als Subrektor und Diacon sowie Friedrich August Anton Bach (1823-1863) als Oberlehrer der Realschule in Ohrdruf tätig.