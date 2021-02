Eine Ladendiebin (unser Foto zeigt eine nachgestellte Szene) steht in Gotha vor Gericht und kommt glimpflich davon

An jenem Apriltag vor zwei Jahren ließ es die junge Frau so richtig krachen. Quasi im Stundentakt machte sie in vier Geschäften lange Finger. Zwischen rund neun und 58 Euro betrug der Wert der Beute. Babysachen, Kleider, Schuhe aber auch einen Küchenschwamm ließ sie unter anderem mitgehen.